²¬»³¤Î82ºÐÃËÀ¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤Ø¡¡»³ÎÓ²ÐºÒ¡¢½Å²á¼º¼º²ÐÍÆµ¿
¡¡ºòÇ¯3·î¤Ë²¬»³»ÔÆî¶è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ç¡¢È²ºÎ¤·¤¿ÌÚ¤Î»Þ¤Ê¤É¤ò¾ÆµÑ½èÊ¬¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Î²Ð¤¬Ç³¤¨°Ü¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²¬»³¸©·Ù¤Ï¶á¤¯½Å²á¼º¼º²Ð¤È¿¹ÎÓË¡°ãÈ¿¡Ê¿¹ÎÓ¼º²Ð¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢²¬»³»Ô¤ÎÃËÀ¡Ê82¡Ë¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç27Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï2025Ç¯3·î23Æü¡¢ÌÚ¤Î»Þ¤Ê¤É¤ò¾ÆµÑ½èÊ¬¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Î²Ð¤¬Ç³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿¹ÎÓ¤Ê¤É¤ò¾ÆÂ»¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¤°Õ¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²¬»³»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ÆÂ»ÌÌÀÑ¤Ï486¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ç¡¢ÁÒ¸Ë¤ä¶õ¤²È¤Ê¤É19Åï¤¬¾Æ¤±¤¿¡£²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¿ÍÅªÈï³²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£