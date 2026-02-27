【28日（土）の天気】

北海道では湿った雪が降り、大雪となるところがあるでしょう。九州〜関東の太平洋側は晴れて気温が上昇。花粉大量飛散のおそれがあります。

●西日本、沖縄

山陰や近畿北部は午前を中心に雨のところがありますが、晴れ間の出るところが多いでしょう。熊本や鹿児島では20℃まで上がりますが、大阪や和歌山は27日（金）より下がって14℃の予想です。各地で北風が強まるでしょう。

●東日本

北陸は昼前後にかけて雨の降るところがあるでしょう。東海や関東は朝は雲が多くても、次第に晴れて20℃前後まで気温が上がりそうです。花粉は非常に多く飛ぶ可能性があります。

●北日本

北海道は湿った雪や雨が降り、道東を中心に大雪となるところがあるでしょう。風も強まり、海上は高波に警戒です。東北太平洋側は日差しが届くでしょう。最高気温は札幌で5℃、仙台や福島で14℃の見込みです。

【週間予報】

●大阪〜那覇

この先は短い周期で低気圧が通過しそうです。3月1日（日）は晴れますが、2日（月）〜3日（火）はまとまった雨に、6日（金）も雨が降りそうです。3日（火）ごろは寒さが戻るところもありますが、鹿児島は20℃前後の暖かさが続くでしょう。

●新潟〜名古屋

2日（月）〜3日（火）は雨のところが多く、山沿いを中心に雪の降るところもありそうです。関東や東海は2日（月）にかけて15℃以上の暖かさが続きますが、3日（火）は東京10℃と真冬の寒さに。寒暖差が大きくなりそうです。

●旭川〜福島1日（日）〜2日（月）は晴れ間の出るところが多いでしょう。3日（火）〜4日（水）は雨や雪のところがありそうです。気温は平年を上回る日が続き、雪どけが進みそうです。