トム フォード ビューティのクッション ファンデーション誕生！立体ツヤ肌へ

光とスキンケア、そしてデザインを融合した革新的なベースメイクがトム フォード ビューティから登場。立体的なツヤを演出するクッション ファンデーションと、造形美を引き立てるブラッシュが、肌の美しさを新たな次元へ導きます。計算された仕上がりで、洗練された印象を叶えるアーキテクチャーシリーズの魅力をチェックしてみてください♡

建築的ツヤを叶えるファンデーション

アーキテクチャー ラディアンス ハイドレーティング クッション ファンデーション SPF50 PA+++



価格：本体10,670円/リフィル6,930円

光・スキンケア・デザインを融合した、革新的なクッション ファンデーション。プリズマティック ラディアンス コンプレックス*1が三次元的に光を拡散し、角度によって変化する立体的な輝きを演出します。

毛穴や小ジワを目立ちにくくし、なめらかな印象の肌へ導きます。

ビタミンCを含むとされるカカドゥプラムエキス2を配合し、みずみずしい潤いと明るさを演出。重ねづけしやすいテクスチャーでミディアムからフルカバーまで自在に調整できます。

水・汗・湿気に強く、12時間美しい仕上がりをキープ3します。

マホガニートーンのラグジュアリーなコンパクトにはブランドの象徴「T」をデザイン。専用ドーム型スポンジが適量を含み、ムラのない仕上がりを叶えます。

カラー：0.4 ローズ ★おすすめカラー／0.6 サンド／0.7 パール／1.3 ヌード アイボリー／1.4 ボーン／2.0 バフ ★おすすめカラー／2.5 リネン／4.0 フォーン

*1 サリチル酸ブチルオクチル、オクチルドデカノール、トリメリト酸トリトリデシル、ペンタイソステアリン酸ジペンタエリスリチル、ジフェニルジメチコン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン

*2 テルミナリアフェルジナンジアナ果実エキス（保湿成分）

*3 化粧持ち(ツヤ、色落ち、よれない等)データ取得済み。(当社調べ/個⼈差があります)

ナチュラグラッセ数量限定UVミントレモンシリーズで涼やか夏UV対策

造形美を引き立てるブラッシュ

アーキテクチャー ソフト マット ブラッシュ



価格：税込11,000円

肌の造形美を引き立てるアーキテクチャーシリーズのブラッシュ。ソフトフォーカスのヴェールが自然な陰影を生み、頬に奥行きを与えながら骨格を美しく際立たせます。

スムージング マイクロスフィア テクノロジーにより、クリームのようになめらかな質感が肌にのせるとパウダーのようにさらりと変化。肌に溶け込むようになじみ、官能的な温もりを感じる血色感を演出します。

重ねるほどに洗練された立体感が増し、ぼかし込まれたようなソフトマット仕上がりに。上品で現代的な表情を叶えます。

カラー：トーニー ヴェール ★おすすめカラー／クラッシュド ローズ ★おすすめカラー／ゴールデン ピーチ／ホット ピンク／ブライト ポピー／ブラッシュド プラム

洗練された立体美を楽しんで

光を味方にしたクッション ファンデーションと、骨格を美しく見せるブラッシュの組み合わせは、ワンランク上のベースメイクを叶えたい方にぴったり。

計算されたツヤと血色感が、大人の肌を上質に引き立ててくれます。毎日のメイクに取り入れて、洗練された立体美を楽しんでみてください♪