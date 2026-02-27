＜介護費用を払え＞養育費を払ってくれた元義両親の老後。元夫の現妻からお金がないのを責められて…
離婚という大きな決断を経て、育ててきたわが子がいよいよ大学を卒業し、社会人へ。そんな門出のタイミングで、過去の因縁が信じられない形で襲いかかってきたら……みなさんならどうしますか？
『元義両親から養育費をもらっていました』
離婚後にシングルマザーとして子どもを育てていた投稿者さん。元夫が養育費を払わなかったこともあり、元義両親からずっと養育費を受け取っていました。さて娘さんが大学を卒業すると、それと同時に元義母の介護が必要になったそうです。しかし元義父の逝去後、元義両親の貯金はほぼ底をついていることが判明。すると元夫の現妻が「貯金がなくなったのは学費を出したせいだ」と主張し、娘さんに介護費用を払う責任があると迫ってきたのです。義務を果たさなかった元夫に代わり、孫である娘さんが老後の費用を負担しなければならないのでしょうか。
どうしたものかと悩む投稿者さんに対して、ママたちは冷静に、そして力強く「NO」を突きつけました。現妻の主張は一見、道義的な恩返しを求めているようにも聞こえます。しかしその中身を紐解けば、法的な根拠も常識も欠如した単なるお金の無心にすぎないことがわかります。ママたちからは「介護の責任はあくまで実子にある」という原則が再確認されました。
『そんな義務ありません。元夫が自分の親に借金してる状態でしょ。もう用はないので連絡を絶ち、しつこくされたら通報しましょう』
『孫にそんな義務も責任もありませんよ。元義両親が養育費を肩代わりしたのは、息子の不始末の責任を取ったのと、孫を不憫に思ってでしょ？ それは元義両親が自身で判断してやったこと』
『実子を飛び越えて孫に介護義務があるわけないよ』
当たり前のことですが、「養育費をもらった＝老後の面倒を見る契約」ではありません。養育費は子どもが健やかに成長するために法的に認められた権利です。それを理由に社会人になったばかりの娘さんに重い介護の負担を背負わせることは、誰にも許されません。
親に養育費を肩代わりさせたのは誰？
そもそもなぜ元義両親の貯金は底をついたのでしょうか？ それは娘さんのせいではなく、本来支払うべき養育費を踏み倒し、実の親に肩代わりをさせた元夫が無責任だったからでしょう。現妻が責めるべき相手は、他ならぬ自分の夫なのです。
『元夫が払わなければいけない養育費をその親が肩代わりしただけじゃん。元夫が肩代わりしてもらっていた分のお金を介護費用にすればいいだけ』
『現妻もちょっとおかしい。「あなたが不甲斐ないせいで、お義母さんがあなたの娘のために使ったお金なんだからあなたがどうにかしなさいよ」って自分の旦那を責めるところでしょう。元義母が立て替えて払ってくれた金額を、本来支払うべき元夫が返済すればいいんじゃないの？』
『不倫なんてしなきゃ元義両親も投稿者さんも娘さんも苦労しなかったのにね。自分たちの立場もわきまえず勝手に責任を押し付けてくるな。自分たちが壊した家庭の子どもに介護を要求するなんて主張がおかしすぎる』
元夫が不倫という形で家庭を壊し、経済的な責任すら親に丸投げしたという現状。平たく言えばツケが回ってきただけのことです。現妻が「お金がない」と嘆くのであれば、それは自分たちが選んだ無責任な生き方の結果でしょう。投稿者の娘さんが後始末をする必要はありません。
不当な要求にはしかるべき対応を
これから社会人として羽ばたく娘さんにとって、こうした親世代の醜い金銭トラブルは大きな心の負荷になりかねません。母親である投稿者さんが防波堤となり、不当な要求を遮断することが不可欠でしょう。
『念のために弁護士無料相談とかに出かけてみるのもいいかも。現妻と話すときに「弁護士さんはこう言ってた」と出したら効果ありそう』
『責任もないし話し合いに応じる義務もないので着拒で。「弁護士を通してください」でよくない？』
『お子さんが嫌な思いをしなくてすむよう、法的な立場から判断してもらっておいたほうがいいよ。一度弁護士さんに相談はしに行くべき。元義両親からの毎月一定額の振り込みがわかる記帳ずみの通帳も持っていったほうがいい』
現妻は「言いやすそうなところ」に難癖をつけているだけのように感じます。個人で話し合おうとすれば情に訴えかけられたり、強気な態度で脅されたりして疲弊してしまいかねません。「これ以上は弁護士を通してください」とひと言告げて連絡を絶つ。これこそが娘さんの未来と、投稿者さんの平穏を守るための有効な手段でしょう。
元義両親が娘さんのために払ってくれたお金は、間違いなく深い愛情の証でした。それに対する感謝の気持ちは、大切に持ち続けてしかるべきものでしょう。しかしその恩義を、介護費用という形で取り立てようとする元夫や現妻の行為は、別次元の話です。それは愛情の返済を求めるものではなく、自分たちの生活が苦しくなったための恐喝にすぎません。もしここで娘さんがお金を出せば、今後も何かにつけて「育ててやった」「金を出してやった」と搾取され続ける人生になりかねません。
親として今すべきことは、元夫の家族との縁をきっぱりと切り、過去のしがらみをすべて断ち切ってあげることではないでしょうか。理不尽な要求に耳を貸す必要はありません。胸を張って新しい生活をスタートさせましょう。