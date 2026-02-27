【土日】４月並みの暖かさ

２月最後の日（2/28）と３月最初の日（3/1）は、４月上旬から中旬並みの暖かい陽気になりそうです。しかし、来週には本州の南を進む「低気圧（南岸低気圧）」が北から寒気を南下させ、関東地方南部でも「雪が降る」可能性が出てきました。

各都県５か所ずつのを画像で掲載しています。

雪シミュレーション２８日（土）～３月５日（木）

２８日（土）は関東地方北部で「雪」が予想されています。

３月１日（日）～２日（月）は「雨や雪」の予想はなく、安定して晴れそうです。

３日（火）～４日（水）は、関東地方南部でも「雪」の予想が出てきて、関東地方北部では「大雪」が予想されています。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

【寒気のシミュレーション】２８日（土）～３月５日（木）

この土日は、４月並みの暖かい空気が流れ込んできて、寒気は北上しますが、３月３日（火）ごろから、「南岸低気圧」に引っ張られ「寒気」は南下してきます。

関東上空約１５００メートルには「氷点下３度以下」の寒気が流れ込んできそうです。

関東地方南部の平野部では、この「氷点下３度以下」の寒気と、他の要因が重なると「雪」の可能性があるため注意が必要です。

関東甲信地方 各都市の週間予報

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

３月３日（火）と４日（水）は「寒の戻り」で寒くなるでしょう。３日（火）の東京の予想最高気温は１０度と、この土日に比べ８度から９度も下がる見込みです。

