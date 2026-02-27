【東京首都圏 ３月に雪か？】南岸低気圧 寒気を南下させ「なごり雪？」【雪シミュレーション２８日（土）～３月５日（木）】／ 関東各都市の週間予報】東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・茨城・栃木・山梨・長野
【土日】４月並みの暖かさ３月１日（日）～２日（月）は「雨や雪」の予想はなく、安定して晴れそうです。 ３日（火）～４日（水）は、関東地方南部でも「雪」の予想が出てきて、関東地方北部では「大雪」が予想されています。
２月最後の日（2/28）と３月最初の日（3/1）は、４月上旬から中旬並みの暖かい陽気になりそうです。しかし、来週には本州の南を進む「低気圧（南岸低気圧）」が北から寒気を南下させ、関東地方南部でも「雪が降る」可能性が出てきました。
、各都県５か所ずつのを画像で掲載しています。 雪シミュレーション２８日（土）～３月５日（木）
２８日（土）は関東地方北部で「雪」が予想されています。
シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。【寒気のシミュレーション】２８日（土）～３月５日（木）
この土日は、４月並みの暖かい空気が流れ込んできて、寒気は北上しますが、３月３日（火）ごろから、「南岸低気圧」に引っ張られ「寒気」は南下してきます。関東上空約１５００メートルには「氷点下３度以下」の寒気が流れ込んできそうです。
関東地方南部の平野部では、この「氷点下３度以下」の寒気と、他の要因が重なると「雪」の可能性があるため注意が必要です。関東甲信地方 各都市の週間予報
週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。
３月３日（火）と４日（水）は「寒の戻り」で寒くなるでしょう。３日（火）の東京の予想最高気温は１０度と、この土日に比べ８度から９度も下がる見込みです。
