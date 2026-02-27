21:00
南ア貿易収支（1月）
予想　N/A　前回　232.0億ランド

メキシコ貿易収支（1月）
予想　N/A　前回　24.296億ドル

ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（2月）
予想　N/A　前回　0.2%（前月比)

22:00
ドイツ消費者物価指数（速報）（2月）
予想　0.4%　前回　0.1%（前月比)　
予想　2.0%　前回　2.1%（前年比)　
予想　0.5%　前回　-0.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　2.1%　前回　2.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

ピル英中銀チーフエコノミスト、英経済について講演

22:30
カナダ実質GDP（2025年 第4四半期）
予想　-0.4%　前回　2.6%（前期比年率)

実質GDP（12月）
予想　0.1%　前回　0.0%（前月比)
予想　N/A　前回　0.6%（前年比)

米生産者物価指数（PPI）（1月）
予想　0.3%　前回　0.5%（前月比)　
予想　N/A　前回　3.0%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.7%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　N/A　前回　3.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

23:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（2月）
予想　52.6　前回　54.0

28日
0:00
米建設支出（12月）
予想　0.3%　前回　（前月比)

※予定は変更されることがあります。