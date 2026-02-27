ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
南ア貿易収支（1月）
予想 N/A 前回 232.0億ランド
メキシコ貿易収支（1月）
予想 N/A 前回 24.296億ドル
ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（2月）
予想 N/A 前回 0.2%（前月比)
22:00
ドイツ消費者物価指数（速報）（2月）
予想 0.4% 前回 0.1%（前月比)
予想 2.0% 前回 2.1%（前年比)
予想 0.5% 前回 -0.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.1% 前回 2.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
ピル英中銀チーフエコノミスト、英経済について講演
22:30
カナダ実質GDP（2025年 第4四半期）
予想 -0.4% 前回 2.6%（前期比年率)
実質GDP（12月）
予想 0.1% 前回 0.0%（前月比)
予想 N/A 前回 0.6%（前年比)
米生産者物価指数（PPI）（1月）
予想 0.3% 前回 0.5%（前月比)
予想 N/A 前回 3.0%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.7%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 N/A 前回 3.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
23:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（2月）
予想 52.6 前回 54.0
28日
0:00
米建設支出（12月）
予想 0.3% 前回 （前月比)
※予定は変更されることがあります。
