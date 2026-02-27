欧州株　英ＦＴ指数が最高値更新、資源関連株がけん引
東京時間20:45現在
英ＦＴＳＥ100　 10886.39（+39.69　+0.37%）
独ＤＡＸ　　25297.50（+8.48　+0.03%）
仏ＣＡＣ40　 8608.58（-12.35　-0.14%）
スイスＳＭＩ　 13984.20（+70.47　+0.50%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間20:45現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49232.00（-299.00　-0.60%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6891.00（-29.00　-0.42%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　24989.75（-91.25　-0.36%）