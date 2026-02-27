欧州株 英ＦＴ指数が最高値更新、資源関連株がけん引
東京時間20:45現在
英ＦＴＳＥ100 10886.39（+39.69 +0.37%）
独ＤＡＸ 25297.50（+8.48 +0.03%）
仏ＣＡＣ40 8608.58（-12.35 -0.14%）
スイスＳＭＩ 13984.20（+70.47 +0.50%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間20:45現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49232.00（-299.00 -0.60%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6891.00（-29.00 -0.42%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24989.75（-91.25 -0.36%）
