◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第４節 神戸２―１福岡（２７日・ノエビアスタジアム神戸）

前節終了時点でＡＣＬＥを含め公式戦２連敗中だった神戸は、リーグ２連敗中で今季まだ９０分での勝利がない福岡と対戦。神戸・ミヒャエル・スキッベ監督、福岡・塚原真也監督の新指揮官対決となった。

神戸は開幕節・京都戦（６日・サンガＳ）において、筋肉系の不調を訴えて前半のみで交代した元日本代表ＦＷ大迫勇也がリーグ３戦ぶりのベンチ入り。アジアの初頂点を目指すＡＣＬＥでラウンド１６のＦＣソウル戦（３月４日・ソウル、１１日・ノエスタ）を控えるチームにとって吉報だ。また、前試合の第３節・清水戦（２１日・アイスタ）で一発レッドカードを食らったＤＦ山川哲史が抜けたセンターバックには、１９歳ＤＦ山田海斗が入った。

試合は前半３１分に福岡ＭＦ見木友哉が危険なタックルによりレッドカード。神戸は数的優位を得て、前半は０―０で折り返した。

後半、神戸は右サイドからの折り返しをＭＦ佐々木大樹がヘディングで真ん中へ落とし、待ち構えたMF武藤嘉紀が左足でゴール。京都戦の先制弾以来、ベテラン武藤のリーグ３戦ぶり弾で神戸が先制した。さらに１５分、ＦＷ小松蓮が今季初ゴールで追加点。ホームの声援を背に神戸がリードを広げた。

神戸は４５分に１失点したが、そのまま逃げ切り、第２節・長崎戦（１３日・ノエスタ）以来の勝利。福岡は３連敗となった。

※得点時間は速報値。