◆２０２６年台日野球国際交流試合 台湾代表１―６日本ハム（２７日、台北ドーム）

日本ハムの新庄監督が台湾代表の熱狂的な応援に驚きを隠せなかった。「踊りもね、楽しめるし。ファイターズのチアガールもまねしたいくらい。これ、今日、台湾代表が勝っていたら、どんな爆発的な声が出んのかなって少し期待したんですけどね。すごいでしょ一体感が。あれスピーカー？」。ベンチ上からチアリーダーが先導し、球場のスピーカーを使った独自の応援を称賛した。

台湾プロ野球６球団の応援団の選抜チームで結成された応援団の代表チーム。３月６日の東京Ｄでの日本戦にも同行予定で、独特の応援が井端ジャパンの脅威になる可能性もある。

この日は台湾総督・頼清徳（ライチンドォー）氏が観戦に訪れるなど、２万８９９６人の大観衆。試合前セレモニーでは新庄監督へ大歓声が送られた。「大統領さんも来てくれて。ユニホームにサインというか名前を書いてプレゼントさせてもらったんですけど、すごい喜んでくれたみたいで嬉しかったです。今日２万８０００人？ 明日も入ってくれたらいいと思うんですけど」と、２８日の味全戦を心待ちにした。