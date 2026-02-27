◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第４節 町田２―１千葉（２７日・Ｇスタ）

千葉がアウェーで町田と対戦し１―２で敗戦した。０９年１１月２２日（２〇１ＦＣ東京、フクアリ）以来、５９４１日ぶりのＪ１の舞台で勝利とはならなかった。

両者のリーグでの対戦はＪ２だった２３年以来３年ぶりで、通算成績は千葉の８勝４敗６分。３年前のＪ２での対戦では１勝１敗で、千葉はアウェーで勝利を挙げている。先発メンバーでは前節・水戸戦から５人を入れ替え、ＭＦではエドゥアルドが今季初先発となった。

前半５分には相手の強みであるロングスローの流れから先制を許すと、後半１４分には追加点を奪われて０―２。後手に回ったが、後半１９分に流れの中からＦＷ石川が右足でクロスバーを叩く今季自身初ゴールを決めた。直後にＭＦ姫野、ＭＦ猪狩、ＦＷ呉屋と一気に３枚替えをすると、攻撃がさらに活性化。後半３０分にはフリーキックのチャンスを獲得し、ＭＦ津久井が頭で合わせたが惜しくも枠を外れた。さらに後半３４分にはＦＷ米倉を投入したものの、同点のゴールはこじ開けられなかった。

これでチームは開幕から４連敗（ＰＫ戦含む）となった。