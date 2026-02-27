◇明治安田J1百年構想リーグ第4節 神戸 2―1 福岡（2026年2月27日 ノエスタ）

神戸は福岡に2発快勝で、公式戦連敗を「2」で止めた。立役者はFW小松蓮だった。

「シュートを打てるシーンもできているので決め切りたい。とにかく入るまで、もう打ち続けようと思っている」。そう口にしていたように試合開始から“ストライカー”らしい姿勢を見せた。前半からクロスに何度も合わせ、同28分には目の前にDFがいても強引にシュートを打ちにいった。だがエゴばかりではない。後半8分にはFW佐々木大樹の折り返しを頭で逸らしてFW武藤嘉紀の先制点を演出した。そして同15分には佐々木の右からのクロスをニアで合わせ、右足ヒール。GKに触られながらも執念でねじ込み、リーグ戦初得点を挙げた。

1トップとしてリーグ戦3試合連続スタメン。だが決して安泰の立場ではない。この試合からは大エースのFW大迫勇也がリーグ開幕・京都戦以来公式戦5試合ぶりの戦列復帰を果たした。スキッベ監督からは「ゴールは取れていないけど問題ない。もっと打っていけ。必ず得点は入る」と評価されているが、何としてでも目に見える結果が欲しかった。

次戦はACLE決勝トーナメント1回戦・FCソウル戦（韓国）。勢いを持って、敵地での大一番へ挑む。