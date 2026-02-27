岡山市南区に、鉄道模型「Nゲージ」の巨大なジオラマが飾られています。長い年月をかけて作り上げたNゲージに込められた思いは…。

【画像79枚】緻密で精巧な世界「Nゲージ」自閉症の男性が作り上げたジオラマに「岡山の車両」が走る！

▶【画像79枚】緻密で精巧な世界「Nゲージ」自閉症の男性が作り上げたジオラマ

8年間作り続けた世界

（横林謙二さん）

「あー！脱線だ。脱線しました」



実際の約150分の1のサイズに縮小した、鉄道模型「Nゲージ」です。精巧に作られた昔の街の中にたたずむのは、「急行色の気動車」と「ディーゼル機関車」です【画像】。

Nゲージをこよなく愛する岡山市の横林謙二さん。



ーNゲージはどのくらい前から始めたのですか？

「8年前です」



8年間、毎週末に少しづつ作り上げたNゲージは、いまや部屋の一面に広がっています。

Nゲージは「まさかの場所」に設置

謙二さんが働くのは、岡山市南区で金属加工などを営むニットー工業です。



乾いた音が響く、にぎやかな町工場。実は、謙二さんのNゲージがあるのは、この工場の2階にある一室なんです。

目を凝らして巨大なNゲージの世界に入ってみると、細かな建物の一つ一つから、生き生きと街を歩く人々まで。屋台に立ち寄る親子の姿から、まるで声が聞こえてきそうです【画像】。

繊細な作業で、丹念に作り上げてきた世界が広がっていました。夜になれば、ジオラマの中にそびえ立つ「東京タワー」「東京スカイツリー」のきらびやかなライトアップも【画像】。

謙二さんは自閉症の障害が

謙二さんは、鳥取県境港市の生まれの46歳。鉄道好きの少年で幼いころ、自閉症と診断されていました。



そんな謙二さんが岡山にやってきたのは、15歳のときです。謙二さんに合う環境を探していた家族は、支援学校の高等部に入学するタイミングで岡山への移住を決めたのです（【画像】は「湘南色115系」を背景に写真に収まる横林さん）。

何事にも、こだわりを持って取り組む謙二さん。「性格が合うのでは」と、高等部では4度、ニットー工業の実習に参加し、そのまま卒業後18歳で入社しました。



（ニットー工業 日名 堅 代表取締役）

「本当ニットー工業ファンっていう先生がおられて、その先生が、『もうこの子は絶対にニットーで成功するから入れてくれ』と」

障がい者の個性を生かせる職場に改善

ニットー工業が、障がい者の雇用を始めたのはおよそ40年前でした。当初、彼らとの仕事を嫌がり、辞める社員も多かったといいます。



しかし、それが社長の負けん気に火を付けました。厳しい肉体労働の中でも、彼らの個性を生かせるよう職場の改善を進めてきたといいます。



（ニットー工業 日名 堅 代表取締役）

「僕らも教えるのに、『これでいいよ』って言うことがなかなか難しい、職人の世界って。それを横林に教えるのが一番難しかったかなぁ。だから、実は謙二が使っとる汎用機であっても、あの機械は謙二用に作ったんです」

従業員20人のうち、7人は障害者です。しかし、彼らの仕事に対する集中力やひたむきさは、会社にとって欠かせないといいます。



（ニットー工業 日名俊彰専務）

「鉄板を磨いて、梱包という最後の作業ですね。仕事のときは仕事で一生懸命なので、すごい責任持ってやってくれてるからいないと、困る存在ですし、まわらないですよね、やっぱり」

会社は謙二さんに工場の一室を提供

就職してからも、趣味は変わらず鉄道グッズを集めていた謙二さん。28歳のとき、初めてNゲージを製作しました。



しかし、寮の部屋はすぐに手狭となり、ほかの社員に鉄道グッズを譲っていました。その様子を見かねた社長らは、新たに工場の一室をNゲージの専用部屋に。謙二さんの世界は、大きく広がっていきました（【画像】は岡山ならでは...行き交う227系「Urara」と今でも現役の213系旧マリンライナー）。

（ニットー工業 日名俊彰専務）

「彼の頭の中でやっていることだと思うんですけど、設計図がないので、彼がどういう思いでここに人を立てているとか、全員の物語があると思うんですよね。その人の物語があってここに付けているんだと、そういうのを考えると面白いですね」



仕事をする喜びや幸せを大切にしながら、社会に貢献していく。自問自答しながら会社を経営してきたといいます。



（ニットー工業 日名堅代表取締役）

「製造業ですから、いいものを作って売るというのが基本です。あの子らでものを作るのが、これだけいいものができるっていうのが確信できた」



「それを販売先の社長なり、所長なり、いろんな人がニットーさんの製品ってミスもないし、こんな梱包もいいし、こんないいものだったら販売をしようか、というところから始まった」

Nゲージは希望者に公開

週末になると、会社まで母の美代子さんが謙二さんのNゲージ作りを見守りにやってきます。



（横林美代子さん）

「作っている作品に集中してます。口数も大体少ないんですけど、あまり喋らずに、真剣に。できあがるの見守るくらいですね」



口数が少なくても自分のやりたいことに集中している謙二さんを見るのがうれしいといいます。

謙二さんには目標が

謙二さんに目標を聞きました。



（横林謙二さん）

「これからのさらなる夢は、新幹線、さらに在来線の区間を製作する予定となっております」



「みなさんも、Nゲージを見にきていただきたいと思います」



どんどん広がっていく謙二さんのNゲージ。ニットー工業では、希望者にNゲージを公開しています。



▶この記事を最初から読む