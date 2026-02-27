災害への備えについてクイズで覚える「防災クイズ」です。

【写真を見る】【防災クイズ】南海トラフ地震の液状化現象によって倒壊する建物は最大何棟と予想されている？液状化現象はどのように起こる？

（前田唯キャスター）

先日南海トラフ巨大地震について岡山県の新たな被害想定が発表されましたが、今日はその南海トラフ地震に関する問題です。

地震発生時に懸念される「液状化現象」…東日本大震災の際には海沿いで路面が水浸しに…。

千葉県浦安市の沿岸部で液状化現象が発生し、多くの家屋などが被害を受けました。そこで問題です。

南海トラフ地震が発生した際に、岡山・香川で液状化現象によって倒壊する建物は最大でどれくらいになると想定されているでしょうか。

（1）岡山県約600棟 香川県約1800棟

（2）岡山1600棟 香川2800棟

（3）岡山2600棟 香川3800棟

正解は？

正解はこちら。（3）の岡山県約2600棟香川県約3800棟です。

液状化現象はどのように起こる？

この液状化現象、どのように起こるのでしょうか。

こちらは先週、瀬戸内市の沿岸部、牛窓地区の小学校で行われた実験です。水を含んだ砂の上に、建物の模型が置いてあります。

ここに振動を加えると…建物が倒れてしまいました。

また、水も浮き出ていますね。

地震が発生した際、軟弱な地盤では強いを受けると、今まで互いに接して支えあっていた土の粒子がバラバラになり、地盤全体がドロドロの液体のようになってしまうというわけなんです。では私たちは、どういった対策ができるのでしょうか。



（岡山県備前県民局地域づくり推進課防災担当 川本厚志さん）

「まずはハザードマップを見ていただいて、液状化のリスクが高い場所がどのあたりにあるのか。そして、避難所へ向かうときに、リスクが高い道路を通らなければならないか、確認しておいていただけたら」

岡山・香川のハザードマップ

では、そのハザードマップを見ていきましょう。まずは岡山県から。この「液状化現象」が起こりやすいのは、一般的に沿岸部や干拓地と言われていますが…地図をよく見ると、

海からはるか離れた内陸部、はたまた山間部にも危険性があることが分かります。

香川県も同様に、山間部でも液状化リスクの高い場所があります。

地盤が弱い場所は沿岸部や干拓地に限らないということを覚えておきましょう。また、普段からハザードマップを確認するなどして、お住まいの地域の情報をチェックしておくことも大切です。



RSKのホームページ「つながる防災の輪プロジェクト」では、このようなクイズのほか、命を守るためのさまざまな情報を掲載しています。ぜひ一度、アクセスしてみてください。防災クイズでした。