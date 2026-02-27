WBC日本代表に選出「隅田 知一郎投手へエールを」地元の大村市に応援メッセージ用の幕を設置《長崎》
WBC日本代表に選出された、西武ライオンズの隅田 知一郎投手。
地元の大村市には、多くの応援メッセージが届いています。
「大村から世界へ」「大村のスーパースター」など、多くのメッセージが寄せられているのは、
WBC日本代表に選出された、隅田 知一郎投手の地元 “大村市” です。
市民の応援を届けたいと、市役所に応援メッセージ用の幕を設置しました。
（観光客）
「(首都圏など)遠くで活躍しているのはうれしいので、世界に羽ばたいてほしい」
中には、少年野球時代に対戦経験があるという職員も…。
（職員）
「小さかったが、負けじと頑張っていた。大変な場面しかないと思うが、自分の出せるもの全部出して頑張ってほしい」
（隅田 知一郎投手）
「いずれは日本のユニホーム、日の丸を背負ってマウンドに立てるピッチャーになれるように頑張る」
ドラフト指名直後の会見で、日本代表を目標に語っていた隅田投手。
2021年のドラフト会議で4球団競合の末、埼玉西武ライオンズに1位指名で入団。
昨シーズンは初の2ケタとなる、10勝をあげていました。
（市スポーツ振興課 橋本 真人課長）
「大村市の少年団、中学校で(野球を)やってきて、プロになり代表チームに入るのは素晴らしい。市民全員で応援するという気持ちで、書いてもらいたい」
応援メッセージは、来月3日まで募集しているということです。