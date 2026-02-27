seiza、ニューシングル「エウレカブルー」配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

“たったひとりの君”と向き合い続けるシンガーソングライター/ボカロPのseiza（読み：セイザ）が、6thシングル「エウレカブルー」を3月4日に配信リリースすることが決定した。

■「エウレカブルー」は、青春時代にふと気づく淡い想いを歌った楽曲

seizaは、2022年1月にボカロPとしてデビュー。代表曲「プラネテス」は累計200万ストリーミングを突破、2024年にはメジャーデビューを果たし、これまでメジャーで5作のシングルをリリースしている。

「エウレカブルー」配信リリース決定の発表は、2月27日に東京・青山月見ル君想フにて開催されたseizaの初となる有観客ワンマンライブにて、本人の口から行われた。

ニューシングル「エウレカブルー」は、爽快感溢れるトラック/メロディに乗せ、誰もが一度は経験のある青春時代を舞台に、ふと気づく淡い想いを歌った楽曲。編曲には、Ado、ロクデナシら様々なアーティストの楽曲に参加し、キタニタツヤ、緑黄色社会、菅原圭らの編曲も手掛けるNaoki Itaiを迎え、疾走感溢れるなかに、歌詞の世界観にも通じる切なさ/儚さも感じられる清々しいアレンジに仕上がった。

そして、配信ジャケットはseizaの前作「金木犀」でもタッグを組んだ、Ado「向日葵」MVのイラストや、9lanaのアーティストビジュアル、そして様々な作品/企業のイラストを手掛けるメレが描いた作品となっている。

配信に先駆け、Apple Music/Spotifyでのプリアド/プリセーブ（事前登録）もスタート。さらに、新アーティスト写真も公開された。

■リリース情報

2026.03.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「エウレカブルー」

