俳優の大塚千弘さんが自身のインスタグラムで、第2子出産を報告しました。



【写真を見る】【 大塚千弘 】第2子出産を報告「のんびり屋さんのマイペース」 妹・山下リオから「赤ちゃんようこそ！」祝福も





大塚さんは、シンプルに「ご報告」という文字だけの写真を投稿。テキストでは「皆様⁡お久しぶりです！お元気ですか？」「私事で大変恐縮ですが この度、第2子を出産致しました」と、朗らかに報告しました。

大塚さんは「予定日超過で産まれてきた赤ちゃんは」「のんびり屋さんのマイペースなのかな」と自問しつつ、「やっぱり妊娠、出産は奇跡なんだなぁと改めて感じました」と実感たっぷりに振り返っています。







そんな大塚さんの投稿を引用し、妹で俳優の山下リオさんがストーリーズに投稿。「姉ちゃんおめでとう♡赤ちゃんようこそ！」と、シンプルな言葉で最大の祝福を送っています。

大塚さんは感謝の言葉とともに「産まれてきてくれた、小さな小さな大事な命を大切に育てていきたいと思います」と、決意を新たにしています。

大塚さんは2015年に俳優の鈴木浩介さんと結婚、2021年に第1子を出産していました。

【担当：芸能情報ステーション】