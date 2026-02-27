日本テレビの金曜ロードショーで、劇場版『名探偵コナン』の作品を4週連続で放送します。

4月10日に公開される、劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念し、金曜ロードショーでは、昨年公開の大ヒット作『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』など、過去4作品の劇場版『名探偵コナン』が、3月27日から4週連続で放送されます。

■3月27日放送 若き探偵たちが活躍『探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』

1週目となる3月27日に放送されるのは、2006年公開の劇場版10周年記念作品『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』。『名探偵コナン』シリーズの原作者・青山剛昌さんのアイデアで、これまでの主要キャラクターが、ほぼ勢ぞろいするというオールスター作品となっています。

舞台は“横浜”に新しく完成したテーマパーク『ミラクルランド』。謎の依頼人から事件の解決を求められ、“定刻内に解決できなければID カードに仕掛けられた爆弾を作動させる”と脅迫される中、江戸川コナンや服部平次、白馬探など、若き探偵たちが奔走します。

■4月3日放送 赤井ファミリー集結『緋色の弾丸』

2週目の4月3日に放送されるのは、2021年公開の劇場版第24弾『名探偵コナン 緋色の弾丸』。FBI所属のスナイパー・赤井秀一と、赤井ファミリーに焦点があてられる物語です。

本作は、スポーツの祭典『WSG 東京』のスポンサー企業関係者を狙った、連続拉致事件を主軸に物語が進みます。同様の事件が15年前のアメリカでも発生しており、コナンや日本警察が捜査を進める中、赤井たちFBIも15年前の連続拉致事件との関連を疑い動き出します。

そして、赤井の家族も各々の目的や思惑のため名古屋に集結。時速1000キロを誇る最新鋭真空超電導リニアを舞台に、スピード感あふれるスリリングなバトルが描かれます。

■4月10日放送 前作のヒット作『隻眼の残像（フラッシュバック）』

最新作の公開当日となる4月10日には、昨年公開され興行収入147.4億円（〈一社〉日本映画製作者連盟調べ）を記録した、劇場版第28弾『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』が放送。いつもは“眠りの小五郎”とよばれるコミカルなキャラクター・毛利小五郎の、覚醒した一面が見られる作品です。

警視庁時代の同僚で、かつての雪崩事件を調査していた男から連絡を受けた小五郎が、コナンとともに、その男との待ち合わせ場所へ向かい事件に巻き込まれていく物語。小五郎の刑事時代や、長野県警・大和敢助が隻眼となった経緯が明かされる中、事件は司法取引制度に絡んだ国家規模の巨大な陰謀の様相を呈し、公安警察も動きだす事態に発展していきます。

小五郎がメインとなるのは、2005年公開の劇場版第9弾『水平線上の陰謀（ストラテジー）』から20年ぶり。加えて敢助、上原由衣、諸伏高明が所属する長野県警、目暮十三や高木渉、佐藤美和子が所属する警視庁捜査一課、そして安室透（降谷零）や風見裕也が所属する公安警察まで、豪華キャラクターが登場します。

■4月17日放送 ハロウィンでにぎわう渋谷が舞台 『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』

最終週の4月17日に放送されるのは、2022年公開の劇場版第25弾『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』。

本作の舞台は、ハロウィーンシーズンを迎え、若者たちであふれかえる渋谷。物語は、渋谷ヒカリエで“タキシード姿の高木刑事とウエディングドレスの佐藤刑事の姿”と思わせるシーンから始まります。

時を同じくして、かつて連続爆破事件の犯人として逮捕されていた男が脱獄。動向を安室ら公安警察が追っていたところ、突如その男の首に付けられていた機械が爆発し、何者かに同じ爆弾を首に付けられてしまう安室。コナンたちが事件解決に奮闘します。