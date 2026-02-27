¡Úµð¿Í¡Û¼ã¼ê£¸Áª¼ê¤ò£×£Â£ÃÎý½¬»î¹ç¤ËÇÉ¸¯¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖÂÇÀÊ³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Ë¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£³·î£²¡¢£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢µð¿ÍÆó·³¤È£×£Â£Ã¥Á¥§¥³ÂåÉ½¡¢¹ë½£ÂåÉ½¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡Ê¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¡Ë¤Î¤¿¤á¡¢£³Åê¼ê¤È£µ¿Í¤ÎÌî¼ê¡¢·×£¸Ì¾¤òÆó·³¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¡£
¡¡Åê¼ê¤Ï¿¹ÅÄ¡¢²£Àî¡¢¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦ÅÄÏÂ¡ÊÁáÂç¡Ë¡£Ìî¼ê¤Ï»³À¥¡¢¹Ó´¬¡¢°éÀ®¡¦±§ÅÔµÜ¡¢¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¡¦¾®ÉÍ¡Ê²ÆìÅÅÎÏ¡Ë¡¢°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¡¦ÃÎÇ°¡Ê¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡Ö·ë¹½Ìî¼ê¤Î¿Í¿ô¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¡¢ÂÇÀÊ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤«¤»¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï£²£·Æü¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¡¦¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡ÊÆáÇÆ¡Ë¤¬°Å·¸õ¤ÇÃæ»ß¤Ë¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Í¡£ÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¼¼ÆâÎý½¬¤Ç¤ÏÂÇ·âÅê¼ê¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¡¢¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ¤ÎÀÐÄÍ¤ä¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë£±£°£°µåÄ¶¤òÅê¤¸¤¿¤Û¤«¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¼êËÜ¤ò¼¨¤¹¤Ê¤É¥Õ¥ë²óÅ¾¡£»Ø´ø´±¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ê¶õÌÏÍÍ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹Àª¤¤¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£