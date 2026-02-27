ジャルパック、歌舞伎公演「四国こんぴら歌舞伎大芝居」の観劇チケット付きツアーを追加販売
ジャルパックは2月19日より、香川県琴平町で年に一度だけ開催される歌舞伎公演「第三十九回 四国こんぴら歌舞伎大芝居」の観劇チケット付きツアーの追加販売を開始している。
第三十九回 四国こんぴら歌舞伎大芝居 配役(写真提供:松竹)
こんぴら歌舞伎の舞台は、香川県琴平町、金刀比羅宮のお膝元に佇む芝居小屋「旧金毘羅大芝居(金丸座)」。天保6年に建てられた現存する日本最古の芝居小屋であり、国の重要文化財にも指定されているこの聖地で、年に一度だけ開催される特別な公演で、第一部と第二部で異なる演目が上演される。
旧金毘羅大芝居(金丸座)(写真提供:松竹)
同ツアーでは、希望する演目を事前に選ぶことが可能なA席の観劇チケットのほか、航空券と琴平地区での宿泊券が用意されている。さらに、琴平町の老舗染物屋「染匠 吉野屋」とコラボし、客室乗務員がデザイン制作に携わった「オリジナルサコッシュ」も付いている。
オリジナルサコッシュ
公演日は4月10日〜26日(ただし、4月16日は休演)で、第一部は11時開演、第二部は15時開演。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。
