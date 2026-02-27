イタズラ猫さんとママさんのケンカが勃発！パンチの応酬に発展したはずが、視聴者さんたちの笑いを誘うことに…？

微笑ましすぎるふたりのやりとりが話題の投稿は、記事執筆時点で2.7万回再生を突破。「なんだこの尊い喧嘩は」「両手のぐるぐるパンチ可愛すぎるw」「和むわぁ～」といったコメントが寄せられました。

【動画：ママに叱られてもイタズラをやめない猫→ケンカが始まるかと思いきや…『まさかの展開』】

イタズラ猫さん現る

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』に投稿されたのは、ママさんとケンカをしたミヌエットの男の子「みにら」くんの姿。始まりは、みにらくんのキッチンでのイタズラだったといいます。

注意をしたママさんと目が合っても、シンクへ前足を踏み入れたというみにらくん。現行犯逮捕とばかりにむちむちの首を摘まれようと、恒例のお叱りチョップをされても意に介さず、去り際までずっと不満顔だったそう。もしかして反抗期でしょうか。

ケンカ勃発！

お部屋に戻ってからもいかにも動きが怪しかったそうで、通りすがる時も意味ありげにこちらをチラチラ。結局は目を離した隙に、再び水遊びをされてしまったといいます。そんなイタズラっ子みにらくんに、ママさんが怒りの拳を見せつけると…。

パンチで反撃され、まさかの殴り合い(?)のケンカがスタートしたのだとか。ママさんが動かす拳にみにらくんはポカポカパンチを浴びせ、さらに2足立ちになっての両前足の連続パンチも炸裂！お互いノーダメージの平和的かつ可愛すぎるケンカに、思わず笑ってしまいます。

微笑ましい小競り合い

そのうちママさんが拳を突き出すとみにらくんが前足でタッチするという、まさしく「なにこれ」状態に。もはやじゃれ合いを楽しんでいるようにしか見えず、ちょっぴり小生意気そうなみにらくんの表情も、なんともたまりません。

もちろんふたりは、その後すぐに仲直りをしたそう。殴り合いのケンカをして、ますます絆が深まった…かもしれないみにらくんとママさんなのでした。

投稿には「両手出たwwwじゃれてるのかわよw」「とっても平和なケンカですね♡」「ママさんとミニラ先生の小競り合いが可愛すぎ～」「ケンカするほど仲良しってことですよね」「小生意気みにら可愛い！」「おお、みにら先生に反抗期がッ」「もふもふパンチされたいです♡」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』では、みにらくんの日常の様子が投稿されています。時々やってくるという反抗期など、みにらくんの可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。