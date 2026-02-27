猫からの「クレーム」のサインとは？

猫の行動には、日々の生活の中で感じている不満や違和感が反映されることがあります。叱ってしまう前に、その行動が何を伝えようとしているのかを考えてみましょう。

1.しつこく鳴き続ける

「お腹が空いた」「トイレが汚れている」「かまってほしい（遊んでほしい）」など、何かしらの要求が満たされていないときに見られるサインです。鳴く要因を見極めることが大切ですが、「鳴けばやってくれる」と癖にならないよう、本当に必要かどうかを意識しましょう。

2.鳴き声が大きく強くなる

不安や焦りが強まっている時に見られるサイン。飼い主と離れることに強い不安を感じやすい猫にも見られます。甘えによる無駄鳴きの場合は無視をするという対処法がありますが、落ち着いた声かけや原因の切り分けを意識しましょう。

3.トイレ以外で排泄する

トイレ環境への不満や強いストレスが関係していることがあります。砂の種類が好みにあっているか、清潔に保たれているか、人通りが少なく落ち着ける場所に設置できているかを見直すことが大切です。

4.粗相が急に増える

粗相が増える場合は、不満やストレスの他に体調不良が影響している可能性もあります。考えられる原因への対策を取りつつ、粗相が数日続いてしまったり、元気がない様子が見られる場合は早めに病院を受診しましょう。

5.噛む・引っかく行動が増える

攻撃的になることも、猫からのクレームサインのひとつです。猫は我慢の限界を行動で示すことがあり、無理な抱っこや過剰なスキンシップに対して「触られたくない」「やめてほしい」という意思表示をします。猫から甘えてきてくれた時以外はむやみに触れない配慮が必要です。

6.急によそよそしくなる

環境の変化や接し方への違和感を覚えた場合に、距離を取ろうとするサインが見られることがあります。無理に関わろうとせず、まずは安心できる距離感を尊重する姿勢が大切です。そっと見守るようにすることで、飼い主への信頼が高まるでしょう。

7.わざと物を落とす

デスクやテーブルの上からわざと物を落とすのは、飼い主の気を引こうとしているサインです。退屈や注目してほしい気持ちが背景にありますが、強く反応しすぎず、日頃の遊びや刺激を増やす工夫をしましょう。

8.食べむらが出る

今まで問題なく食べていたフードを急に食べなくなる場合、フードへの不満や体調の変化が考えられます。丸一日以上食べない場合や、食べむらが数日続く場合は、早めに病院への受診を検討しましょう。

愛猫の気持ちを読み取るためにできること

猫の行動を理解するためには、その場の行動だけで判断しないことが重要です。前後の状況や日常の変化とあわせて捉える視点が役立ちます。

問題行動が見られた時間帯や頻度、直前にあった出来事を振り返ることで、何が原因かが見えやすくなるでしょう。また、「急な変化であるか」「以前から続いているか」を意識すると、動物病院を受診するかの判断材料にもなります。

日頃から猫のペースを尊重して無理にコントロールしようとしない姿勢が、猫との信頼関係を保ちクレームを防止するためのポイントです。

猫の不満の解消法

猫が抱く不満を和らげるためには、生活環境と接し方の見直しをしましょう。

見直しをする際に気をつけたいポイントは以下の通りです。

スキンシップの頻度や程度が適切かどうか トイレや寝床が汚れたままになっていないか 猫砂やフードが猫に合っているか 猫と遊ぶ時間をきちんと取れているか 模様替えや猫グッズの配置換えなどを頻繁にしていないか

生活環境では、トイレや寝床、食事場所など猫がよく訪れるところが清潔で落ち着ける状態にできているかを意識すると安心感につながります。

また、エネルギーや気持ちを発散するために、適度に遊びや声かけを取り入れるようにしましょう。

まとめ

猫からのクレームのサインは日常のささやかな行動の中に表れます。問題行動として現れる場合もありますが、いきなり叱るのではなく、まずは原因や行動の背景を想像し、環境や接し方を見直してみましょう。

日々の観察と穏やかな対応を積み重ねることが、猫の不安や不満を和らげるだけでなく、絆を深める第一歩になります。

行動の変化とともに、体調面の異変も疑われる場合は、様子見を長引かせず専門家に相談することも大切な配慮です。愛猫のことを気にかける気持ちは、きっとちゃんと伝わるでしょう。

(獣医師監修：葛野宗)