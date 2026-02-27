《新作》か、か、かんわいいぃぃぃ♡【3COINS】全部買い替えたくなる！「タオル」

【3COINS（スリーコインズ）】から、おしゃれで手に取りやすい価格のタオルシリーズが新登場！ 今回は、販売がスタートしたばかりの新作「タオル」をご紹介します。カラーバリエーションが豊富なので、色違いでGETするのもおすすめ。この機会に、おうちのタオルをリニューアルしてみてはいかがでしょうか。

使いやすいフェイスタオル

キッチン、洗面台、お風呂、さらにはスポーツや外作業などには、「フェイスタオル：34×82cm」がおすすめです。スポーツや外での作業時には、首にかけるのにもちょうどいいサイズで、さらに公式サイトによると「ループ付きなので、フックやタオル掛けに簡単に掛けられて便利」とのこと。素材は、肌触りのよさそうな綿100%。シンプルなストライプデザインで、アイボリー、ピンク、ブルー、ブラウン、イエローの5色展開。好みや用途に合わせて選べるところが嬉しいポイント。価格は\550（税込）です。

日常づかいに◎ 小さめバスタオル

ついつい後回しになりがちなバスタオルの買い替え。この機会に、「ミニバスタオル：50×100cm」に買いかえてみませんか？ やや小さめのバスタオルは、洗濯や収納の際にかさばらないのが魅力です。日常生活で体を拭くのに十分な大きさはあるので、収納場所や干す場所を省スペースにしたい人にぴったり。こちらも5色展開で、家族で色分けして使うこともできます。価格は\770（税込）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A