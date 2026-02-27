今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とあるキジトラ猫ちゃん。投稿主さんのことが大好きみたいで、ずっとおひざに乗っていたそうですが…なかなか動かなかったそうです。投稿はThreadsにて、13万回以上表示。いいね数は8000件を超えました。

グッスリ寝ててどかないなぁと思ったら…

今回、Threadsに投稿したのは「oooo33」さん。登場したのは、可愛いキジトラ猫ちゃんです。

こちらのキジトラ猫ちゃんは、投稿主さんのことが大好きで甘えん坊。投稿主さんのおひざに乗ってくつろいでいたようです。

しかし、1時間経っても動かなかったキジトラ猫ちゃん。グッスリ寝ててどかないなぁと思った投稿主さんは、猫ちゃんの顔をのぞいてみたところ…なんとお目目パッチリ。ぜんぜん寝てなかったようです。どうやら、猫ちゃんは寝ずに投稿主さんが見ていたテレビを一緒に眺めていた模様。

投稿主さんはそんな猫ちゃんを無理におろさず、動くまでそのままにしてあげたそうです。

甘えん坊キジトラ猫ちゃんに心癒されたインスタ民たち

寝ているかと思いきや、お目目パッチリだった猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「気持ちいいにゃ」「何とも言えない表情」「寝てないけどめっちゃくつろいでますね」などの声が多く寄せられていました。どうやら、多くの方たちがキジトラ猫ちゃんの可愛さに心癒されたようですね。

きっと今日も猫ちゃんは、投稿主さんのおひざを乗っ取ってくつろいでいることでしょう。

