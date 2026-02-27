グラビアアイドル・麻倉瑞季が、写真集「旬撮GIRL Vol.28」(扶桑社）に登場。最強肉感ボディをいかんなく披露している。



【写真】グラドルにゲームに女優 活躍の幅を広げる麻倉瑞季の等身大の姿

まずはゲーミングチェアでゲーミングライト柄のビキニ姿。悩殺ボディを惜しげもなくアピールしたかと思えば、ピンクのランジェリー風ビキニで寝そべりポーズ。豊かな2つの山脈がそびえる姿は圧巻だ。



さらにギンガムチェックのレオタードビキニで前かがみスタイルで迫る。胸元のリボン結びを見せつける姿から1度とらえられた目線を外すのは不可能だ。ゲーミングデスクや身近なアイテムを用いてあらわとなる魅惑のボディ。衝撃のI砲にノックアウトされること間違いない。麻倉は自身のインスタグラムで「金髪グラビアの時の写真が盛りだくさん！みんなぜひゲットしてねー！」とアピールしている。



麻倉は2002年生まれ、長崎県出身。22年に「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンを受賞。25年にeスポーツチーム「La VISION。」に加入。映画や報道番組にも出演するなど、活動の幅を広げている。



今回の写真集の表紙を飾るのは高校生時代から人気を博す“全鳥取県民の妹”白濱美兎。裏表紙は妹・都丸亜華梨と共演した写真集「とまるtoとまる」を発売した都丸紗也華が務める。ほかに高崎かなみ、岡本彩夏、沢美沙樹も登場している。



（よろず～ニュース編集部）