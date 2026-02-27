イ・ビョンホン、河合優実の“映画に対する真摯な姿”を絶賛
イ・ビョンホン主演の映画『しあわせな選択』のジャパンプレミアが27日、都内劇場にて開催。イ・ビョンホンとパク・チャヌク監督、さらにスペシャルゲストとして河合優実が登壇し、観客に作品をPRした。
【写真】イ・ビョンホン、河合優実との2ショットなど イベントの様子
本作は、『オールド・ボーイ』でカンヌ国際映画祭グランプリ、『別れる決心』で同映画祭監督賞を受賞、常にタブーを打ち破り、緻密さと完璧な美学で観客を魅了してきたパク・チャヌク監督の最新作。現代社会に生きる誰もが直面し得る“突然の解雇”を独自の視点で描き出し、人間ドラマ、スリラー、そしてパク・チャヌク作品としては異例の弾けるユーモアが交錯し、映画のあらゆるジャンルが鮮やかに響き合う。
今作の日本公開を記念して、『MASTER／マスター』で訪れた2017年以来9年ぶりに来日したイ・ビョンホン。会場に集まった日本のファンに「本当にお久しぶりです！ 皆さんにお会いすることができて、とってもうれしいです」と喜びを伝える。劇場内に「ビョンホン！」という声が飛び交うなど熱烈な歓迎を受けて、「僕も皆さんにとっても会いたかった！」と愛を返し、「ついに日本でも公開されることになりました。この作品を見て皆さんがどう感じるのか、リアクションがとても気になります。僕たちが映画を通じて見せようと思っているもの、すべての感情を受け取ってもらえたらうれしいです」とメッセージを添えた。
イ・ビョンホンが今回演じるのは、勤続25年の製紙会社が海外企業に買収されたことにより、突如として無職となった主人公・マンス。再就職を試み、あらゆる手段を使ってライバルたちを蹴散らしていく。「この映画は面白いけれど、ふと何か寂しい気持ちにもなるんです。かと思えばまた笑えたり、不思議な映画なんですよね。でも、演技する僕にとっては、笑わせようと意識しすぎないようにしました。“笑わせよう”という意図が見えてしまうと、観客が一歩引いてしまう。ただ単に、キャラクターが持っている感情を忠実に、とにかく切実な思いで演じようと思いました」と役作りでの工夫も明かした。
そこに、スペシャルゲストの河合が花束を持って登場。河合にとってイ・ビョンホンとパク・チャヌク監督は「レジェンド」だと言い、「そんな2人がこんなにも挑戦的に楽しませてくれて、映画の世界に迷い込ませてくれたことが、とてもうれしかったです」と映画の感想を語る。
イ・ビョンホンも河合の出演作を見たことがあるそうで、「年齢の割に力がある俳優さんだと思いました。会いたいと思っていたので、こういう形でお会いできて光栄です」と喜びを。さらに「演技を見ると、その俳優の映画に対する真摯な姿が見えることがあります。その姿が見える俳優が日本の中にも何人かいますが、河合さんがその1人でした」と伝えられると、河合はうれしさのあまり手で顔を覆って感激をあらわにしていた。
映画『しあわせな選択』は、3月6日より全国公開。
