東京工芸大学マンガ学科で、プロ編集者に作品を直接見てもらえる「作品講評会（出張編集部）」が開催されました。

2026年1月26日から28日までの3日間で、10社17編集部が中野キャンパスに集結した大型企画です。

商業デビューを目指す学生にとって、講評とスカウトの両方に触れられる濃密な機会になりました！

東京工芸大学マンガ学科「2025年度作品講評会（出張編集部）」

開催日：2026年1月26日〜2026年1月28日開催期間：3日間開催場所：東京工芸大学 中野キャンパス参加企業数：10社参加編集部数：17編集部参加者数：99名開催年数：11年目

東京工芸大学は、テクノロジーとアートの融合を軸に教育を続ける大学です。

同大学の芸術学部マンガ学科は、物語表現から編集・デジタル表現まで学べるカリキュラムを備えています。

今回の出張編集部は、授業で磨いた完成原稿をプロへ持ち込み、個別講評を受けられる実践型イベントとして実施されました。

10社17編集部が集まった講評会の規模

参加編集部数：17編集部開催実績：11年目

参加企業：集英社・小学館・講談社・KADOKAWA・マッグガーデン・白泉社・リイド社・コミスマ・LINE Digital Frontier・ソラジマ。

今年の出張編集部は、紙のマンガ誌編集部とWebマンガ編集部が同時に参加する構成でした。

「ジャンプ＋」「週刊少年マガジン」「LINEマンガ」「GANMA！」など、志望先の幅に合わせて相談先を選びやすい編成です。

一つのキャンパスで複数媒体の編集者に接点をつくれる点が、この企画の大きな価値になっています。

デビュー導線を比較しながら進路設計できる3日間です。

学年を超えて挑戦できる持ち込み導線

参加対象：1年次〜大学院生卒業生参加：可能講評対象：自作の完成原稿

この企画は在学生だけでなく、マンガ家を志す卒業生も参加できる継続支援型で運営されています。

学年が上がるほど参加しやすくなる仕組みではなく、1年次から実戦的な講評に触れられる点が特徴です。

スケジュール調整ができれば、17編集部すべてに講評を依頼できる構造になっています。

比較しながら作品を磨ける設計です！

デビュー実績につながる出張編集部の成果

参加者数：99名講評きっかけの進路：担当編集獲得・マンガ賞投稿・受賞・在学中商業誌デビュー

東京工芸大学マンガ学科では、出張編集部の講評を起点に担当編集が付く学生が毎年生まれています。

講評後にマンガ賞へ投稿し、受賞を経て在学中に商業誌デビューへ進んだ実績も積み上がってきました。

授業課題の延長ではなく、実際の出版現場へ接続する場として機能している点が注目ポイントです。

学生同士が講評内容を共有し、次作へ反映する学内サイクルも進行中。

中野キャンパス開催が生む編集部との近さ

開催地：東京都中野区実施会場：東京工芸大学 中野キャンパス

中野キャンパスは都心に近く、都内出版社からアクセスしやすい立地です。

編集部側の移動負担が小さいため、毎年の継続参加と規模拡大につながりやすい条件が整っています。

会場写真からも、学生が作品を読み込みながら順番を待つ落ち着いた講評環境が確認できます。

集中しやすい閲覧空間が、3日間の密度を支える土台になっています☆

編集者に会う機会を学内でつくれる出張編集部は、マンガ学科の学びを職業接続へ橋渡しする重要な取り組みです。

作品制作の技術だけでなく、媒体ごとの方向性に合わせて表現を調整する実践力も育てやすい構成になっています。

【プロ編集者に直接見てもらえる貴重な講評会！

東京工芸大学マンガ学科「2025年度作品講評会（出張編集部）」】の紹介でした。

