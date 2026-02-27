奥入瀬渓流の自然を東京で体感できる「奥入瀬移動博物館」が、2026年3月13日から3月15日までモンベル御徒町店で開催されます。

苔ウォールや顕微鏡観察、映像展示、制作体験を通して、渓流の魅力を都市部で立体的に学べる3日間です。

自然を眺めるだけでなく、成り立ちを読み解く視点まで持ち帰れる内容になっています。

青森県「奥入瀬移動博物館」

開催期間：2026年3月13日〜2026年3月15日3月13日開催時間：15:00〜18:003月14日開催時間：10:30〜18:003月15日開催時間：10:30〜18:00会場：モンベル御徒町店 サロン（4F）会場住所：東京都台東区上野3-22-6 コムテラス御徒町

奥入瀬渓流は、十和田八幡平国立公園を代表する景観で、特別保護地区かつ特別名勝・天然記念物に指定される貴重な自然エリアです。

会場となるモンベル御徒町店サロンは、自然体験型展示と相性の良い屋内スペースで、都心でも落ち着いて観察できる環境が整っています。

このイベントは、青森県が進める「天然の野外博物館（フィールドミュージアム）構想」を軸に、保全と観光体験を同時に伝える企画です。

展示で体感できるコケ観察と制作体験の内容

奥入瀬渓流のコケ種類：約300種類コケテラリウム制作体験料金：3,300円展示コンテンツ数：苔ウォール・顕微鏡観察・映像展示・写真展示・書籍販売

会場には実物のコケと写真解説を組み合わせたビッグ苔ウォールが設置され、渓流の湿潤な森を視覚的に再現します。

顕微鏡コーナーでは、肉眼では見落としやすい苔の形状や胞子体の構造を細部まで確認できます。

大型ガラスのテラリウムは青白い照明で演出され、苔の色の違いと質感を比較しやすい展示です。

制作体験は3,300円で参加でき、観察だけで終わらない学習型の持ち帰り体験になります。

東京にいながら渓流環境の縮図に触れられる構成です。

週末2企画で深めるフィールドミュージアムの理解

トークセッション：2026年3月14日 15:00〜16:30スライドトークショー：2026年3月15日 15:00〜16:00特別企画数：2企画

3月14日は「奥入瀬と屋久島がつくるフィールドミュージアム」をテーマにしたトークセッションが行われます。

奥入瀬側と屋久島側の実践者が同時に登壇し、自然保全と利用の設計を比較しながら聞ける構成です。

3月15日のスライドトークショーは、写真と現地事例を軸に奥入瀬の将来像を具体的に整理するプログラムになっています。

渓流の魅力を感覚で味わう展示と、課題を言語化するトークが並走する点がこのイベントの強みです。

自然を「見に行く対象」から「読み解く対象」へ切り替える入口になります。

奥入瀬の保全と活用を支える青森県の取り組み

奥入瀬（青ぶな山）バイパス計画延長：5.2km開催日数：3日間

奥入瀬渓流は観光シーズンに車両集中が起きやすく、渋滞と自然環境への負荷が課題になってきました。

青森県はバイパス整備を進めながら、将来的に渓流区間の車両交通を抑制し、環境保全と上質な自然体験の両立を目指しています。

今回の移動博物館は、その方針を都市部で先に体験できる広報拠点として機能する企画です。

渓流に行く前の予習として使えるだけでなく、自然保全の考え方を共有する学習機会にもなります。

地域の自然資源を未来へ引き継ぐための実装段階に入った取り組みです。

展示体験と特別トークを同じ会場で受け取れるため、短時間でも理解の密度を上げやすい3日間です。

春の外出計画に自然系イベントを組み込みたい人にとって、学びと体験のバランスが取りやすい内容になっています。

【苔の森と渓流の成り立ちを五感で体感できる特別展示！

青森県「奥入瀬移動博物館フィールドミュージアム特別展示」】の紹介でした。

