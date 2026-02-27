UEFAチャンピオンズリーグはノックアウトフェーズ・プレーオフが終了。パリ サンジェルマン（フランス）、ガラタサライ（トルコ）、レアル マドリード（スペイン）、アタランタ（イタリア）、ニューカッスル（イングランド）、アトレチコ マドリード（スペイン）、ボデ/グリムト（ノルウェー）、 レバークーゼン（ドイツ）の8チームが新たにベスト16に駒を進めました。

27日にはラウンド16の対戦カードが決定。勝ち上がった8チームとリーグフェーズ上位8チームが対戦します。レアル マドリードは、マンチェスター シティ（イングランド）。パリ サンジェルマンはチェルシー（イングランド）と強豪クラブ同士の対決が実現。リーグフェーズ1位通過のアーセナル（イングランド）は、レバークーゼン（ドイツ）と対戦します。

ホーム＆アウェー形式による2戦勝負。リーグフェーズ上位が第2戦をホームで戦います。

【ラウンド16対戦カード】※左が第1戦ホーム （）はリーグフェーズ順位パリ サンジェルマン（11位/フランス）ーチェルシー（6位/イングランド）ガラタサライ（20位/トルコ）ーリバプール（3位/イングランド）レアル マドリード（9位/スペイン）ーマンチェスター シティ（8位/イングランド）アタランタ（15位/イタリア）ーバイエルン（2位/ドイツ）ニューカッスル（12位/イングランド）ーバルセロナ（5位/スペイン）アトレチコ マドリード（14位/スペイン）ートッテナム（4位/イングランド）ボデ/グリムト（23位/ノルウェー）ースポルティング（7位/ポルトガル）レバークーゼン（16位/ドイツ）ーアーセナル（1位/イングランド）