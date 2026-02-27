「もうクセだらけで」柄本佑、主演作『木挽町のあだ討ち』豪華共演者との撮影を回想

2月27日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』に出演した柄本佑が、同日公開の主演映画『木挽町のあだ討ち』の撮影について語った。

番組内で撮影現場の様子について聞かれた柄本は、「個性豊かな人たちと、僕の役っていうのは1人1人相対していかなきゃいけないんですけど」「滝藤さん（滝藤賢一）はいるわ、高橋和也さんはいるわ、瀬戸康史さんはいるわっていう、もうクセだらけで」と切り出した。

続けて、「やってる時は楽しいんです。その都度、面白いお芝居で、それを見させていただいて、目の前で見てる眼福っていうのはあるんですけど」「それをね、連日日替わりでね、全部違う人と撮るんですよ」「毎度毎度、間から空気から全部違うから。やってる時は楽しいんですけど、終わって着替えてメイク落として帰る時になるとどっと疲れてる」と笑いまじりに振り返った。

さらに、「ずっと一緒にいて、日々撮影を積み重ねてって関係を確立していくっていうのと違うので」「毎回毎回違う映画撮ってるみたいな空気感っていうんですかね。それの連続で」「ラスボスには謙さん（渡辺謙）がいらっしゃいますから」「大変に緊張もした」と語っていた。