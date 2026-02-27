混雑する新幹線で席に座れず、やむなくデッキに。

もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち

そこで出会った人と過ごした2時間が、一生の思い出になりました。

宮城県在住の50代男性・でぐまさんからのおたよりを紹介する。

＜でぐまさんからのおたより＞

時代は昭和から平成に変わろうという頃、私は仕事で、たびたび東海道新幹線を利用していました。

その日は仙台から岡山までの移動。東京駅の新幹線ホームは自由席を求める人で長い列ができていて、私が乗り込んだ列車もすぐに座席が埋まり、デッキに乗り込むのがやっとでした。

写真を撮る仕事をしている私は大型のアルミケースを持ち歩いており、こういう時にはケースに座ることができたのです。

デッキに立っていたおばあさんに...

デッキには立っている人が数人いて、その中にお婆さんを見つけたので、

「よかったらどうぞ」

と、アルミケースに座ってもらいました。

お婆さんは疲れていたようで、恐縮しながらも礼を言って座ってくれたのですが、ケースの半分のスペースに私にも座るように勧めてきます。

私が立ったままなのは逆に気を使わせてしまうので、お婆さんと背中合わせに座りますが、お尻とお尻がフィットしてしまいます。

それも笑いにしながら、旅の用件やお孫さんのこと、旦那さんの仕事のことなど、おしゃべりできました。

その場が笑いに包まれ

少しすると、お婆さんは大福もちの包みを出して、私とその場にいた人たちに振る舞ってくれたのです。

ところが、大福をつかむと粉が落ち、食べると「プッ」と粉が舞い、その場が笑いに包まれました。

いちど出張に出ると、10日間ほどは業務でしか人と接しない私には、ゆったりとしたお婆さんのお喋りと、大福の「粉騒動」が心地良かったものです。

お婆さんは名古屋で下車したので、たった2時間ほどの"お尻合い"でしたが、帰省ラッシュなどのニュースで混雑した新幹線ホームを見ると、今でも思い出します。



