¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¤Ç°¦¾Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤Î»°±ºÍþÍè¡Ê24¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê33¡ËÁÈ¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¤¬¡¢2Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢·ç¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£27Æü¤ËÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤òÄÌ¤¸¡¢º£¸å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢ÆüËÜÀª¤ÇÃË»Ò¤Î±©À¸·ë¸¹°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥·¥Ë¥¢¤Î¼çÍ×Âç²ñ¡Ê¸ÞÎØ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¡ËÁ´À©ÇÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¹Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Î¼åÅÀ¤À¤Ã¤¿¼ïÌÜ¤Ç¤Î²÷µó¤ËÈ¿¶Á¤ÏÂç¤¤¯¡¢µ¢¹ñ¸å¤âÂçË»¤·¡£¸ÞÎØ¤Ë4Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÌÚ¸¶¤Ï¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Ú¥¢¶¯²½¤Î¤¿¤á¡¢Îý½¬´Ä¶¤ä¥³¡¼¥ÁÉÔÂ¤Ê¤É¤ò²ÝÂê¤Ëµó¤²¡¢¤È¤â¤Ë¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë·È¤ï¤ê¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÃÄÂÎ¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Ï4Ç¯¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¡¢»°±º¤Ï¡ÖÌÚ¸¶Áª¼ê¤¬°úÂà¤¹¤ë»þ¤Ï»ä¤â°úÂà¤¹¤ë»þ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£