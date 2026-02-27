キャンピングカーの販売台数は右肩上がり、車中泊を楽しむ人が増えています。お笑いコンビ「インパルス」板倉俊之さんも、愛車のハイエースでひとり旅を楽しむひとり。「もともとインドア派なのになぜ？」「ひとりって何が楽しいの？」。新しいジャンルに踏み出した今こそわかる、ぼっちの至福とは。

ロバート馬場さんと旅に出るはずが

── インパルスの板倉俊之さんは約5年前に愛車・ハイエースでひとり旅を開始。約3年前からその様子を自身のYouTubeチャンネルで紹介し、260万再生を超えるなど人気を博しています。ハイエースのひとり旅を始めたのはどういうきっかけだったのでしょうか？

板倉さん：子どものころからキャンピングカーに憧れていました。ハイエースにもコンパクトなキャンピングカー仕様のものがあって。マンションの駐車場に置けそうなサイズだったので、目をつけたんです。ただ、自分でイチから必要な装備を揃えていくほうがいいかなと思い、最終的には普通のハイエースを買って、カスタマイズすることにしました。

あれこれ迷っていた時期だったんですけど、（お笑いトリオ）ロバートの馬場くんにそんな話をしたら「オレはもうハイエース注文したよ」と、突然、告白されたんです。なんだ、この奇跡のタイミングは！と興奮し、背中を押された感じでしたね。キャンピングカーへの憧れは、旅に出て車中泊したいというのが原点だったので、ハイエースを手に入れてから馬場くんと、「一緒に行けたらいいね」なんて語り合っていたんです。

ところが、なかなかスケジュールが合わず、僕の誘いを馬場くんが断る、馬場くんの誘いを僕が断るということが続いて。このままでは一生行けないじゃないか。悲しすぎるだろう…と思い、勇気を出してひとりで行くことにしたんです。事前に日帰りの旅をしたり、道の駅のパーキングで横になったり、予行練習してから。いざハイエースによる人生初のひとり旅＆車中泊へ。目的地は山梨県勝沼でした。

── 初体験はいかかでしたか？

板倉さん：すごく楽しかったんです。計画して、準備して、成し遂げたことによる達成感を味わったというか。装備不足で、あまりに寒くて全然寝られないという絶望感も味わいましたが、それでも一歩目から楽しさがあったんで、その後どんどんハマっていったんですよ。

結果的には「おひとりさま、最高です」

── 板倉さんはもともとゲームや漫画などが好きなインドア派です。それが、思いっきりアウトドアのハイエースひとり旅にのめり込んでいくのはちょっと意外な気がします。

板倉さん：いや、むしろアウトドアだからこそハマったというのも大きいんです。僕は市街地で生まれ育ち、自然への憧れが強かったものの、自然にほとんどふれてこなかったんですよ。だから、ハイエースひとり旅でまずしたかったのが、絶景を見に行くこと。あと、子どものころにやっていた「冒険ごっこ」の延長をしたかったのもありました。そういった気持ちを胸に秘めていたから、キャンプや山登りなど、アウトドアの世界が広がっていったんだと思います。

ひょっとしたら、ただ大人になっただけなのかもしれません。花鳥風月に興味を持つような年齢に（笑）。

── 結果的に「ひとり」で旅に出たというのもプラスだったのではないでしょうか？

板倉さん：そう思います。この絶景を見たいと自分が考えたら、思い通りに計画して、実行できますからね。仮に天気が悪くてその景色が見られなかったとしても、誰かに申し訳なさを感じる必要はないですし。

絶景を見に行くときは、事前にルートや立ち寄るところなどひとりでいろいろ調べます。で、当日はハイエースを運転して何時間もかけて行くわけです。そして、いよいよ念願の絶景が目の前に現われる。そのときの感動、テンションの高さたるや、ハンパないんです。自分で見たいと思って自分で計画したからこそ、味わえる満足感だと思います。最近「おひとりさま」とよく言われ、ひとり行動をマイナスにとらえる人もいるかもしれませんけど、おひとりさまは最高ですよ。

「ひとり旅」で視野も確実に広がった

── そうした経験から得たこと、考え方などの変化は？

板倉さん：アウトドア体験を重ねると、市街地の文明のありがたさを改めて感じます。たとえば車中泊をしていると、トイレやお風呂のために外に行かなきゃいけないんですけど、家は囲われた空間の中にトイレもお風呂もあって、どちらも外に出ることなくすませられますよね。家ってすごいなあと。

いっぽうで、何でも揃うインドアの環境にずっといると、アウトドアの自然の美しさに胸を打たれます。サバイバルで冒険的なところが楽しかったりも。インドアとアウトドア、両方の価値が上がった気がします。あと、いろんな場所を旅しながら、その土地や暮らしに思いをめぐらせるようになりました。ここの景色は素晴らしい。だけど、雪が多いので雪かきは大変なはず。自分が住んだらどうなるだろう…とか。視野は確実に広がりましたね。

── 新たに何か生み出されるような、充実した日々を感じます。

板倉さん：ハイエースひとり旅の経験は、絶対にムダにはならない。どんな場面で役立つかはわかりませんけど、必ず活きてくると思っています。

取材・文：百瀬康司 写真：板倉俊之

