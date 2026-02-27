「誰も『おめでとう』と言ってくれなかったんです」。作家・岸田奈美さんの母・ひろ実さんは、ダウン症で知的障害のある長男・良太さんの出産をそう振り返ります。ダウン症への理解が今ほどない時代。不安や葛藤が渦巻き、自分を追い詰めてしまったひろ実さん。そんな彼女に最愛の夫が告げたのは「ママが育てなくていい」という、予想もしない言葉でした。なぜそのひと言に救われたのか。夫の言葉に支えられ続けた親子のこれまでに迫ります。

誰も「おめでとう」と言ってくれない出産

娘であり作家の岸田奈美さんと息子の良太さんと

── ダウン症の息子さんが産まれたときのことをお聞かせください。

岸田さん：息子の良太が産まれたのは、長女の奈美が4歳のときです。妊娠後期に切迫早産といわれて、産まれる2日くらい前から安静にしていました。「もういつ産まれてもいい」と言われてから2、3日で陣痛が来ました。

赤ちゃんが無事に産まれて、元気な産声を上げてくれてホッとしたのですが、なんだか分娩室の様子がおかしいんです。緊迫しているというか、長女のときと違って、誰も「おめでとうございます」と言ってくれない。夫に話したら、先生や助産師さんがバタバタしているのが夫も気になったそうです。

それで、看護師さんに「うちの息子、何もないですよね」と聞いてみたんです。そうしたら、「えっ」と顔色が変わり「先生から何か聞かれましたか」と言われて。小児科の先生から「ダウン症である確率がかなり高い」と聞いたのは、出産から2日後のことでした。

── そのときのお気持ちは覚えていらっしゃいますか。

岸田さん：あまりのショックで、座っていたパイプいすから崩れ落ちそうになりました。当時の私は、ダウン症という障害を知らなくて、「どうしてダウン症になったんですか」「どうすれば治るのですか」と何度も質問しました。もちろん、治ることはないし、原因もわかりません。「重度の知的障害があるかもしれない」「一生歩けない人や、合併症で寝たきりになる人もいる」という先生の説明を聞いて、「一生、この子の介護をして暮らすのか」と絶望的な気持ちになりました。「もう家族で旅行はできないし、思い描いていたような幸せな生活はできない」と、そのときは思い込んでしまったんです。

今なら、ダウン症で元気に暮らしている人がいることも、社会で活躍している人がいることもわかりますけれど、当時は情報がありませんでした。インターネットは家にはありませんでしたし、もちろんスマホもありません。

夫は行動力やリサーチ力のある人で、ダウン症についてすぐに調べてくれました。市役所や福祉事務所へ行ったり、図書館でお医者さんが読むような分厚い医学書を取り寄せてくれたり。

自分を責め、追い詰めた私に夫が告げた言葉

良太さんを育てられるか最初は不安だった

── それは頼もしいですね。

岸田さん：でも私は、医学書を読めば読むほど不安になりました。ダウン症の子の療育を見学させてもらいましたが、そこにいた3、4歳の子たちは、誰も言葉を話していなくて、見た目より幼い印象を受けました。「ダウン症は治らない」とわかっていても、現実を目の当たりにして落ち込んでしまいました。双方の両親にも心配をかけてしまって、「良太がダウン症で産まれたのは、自分のせいだ」と自分を責めて、「私ががんばらなければ」と自分を追い詰めてしまっていました。

良太が産まれて1か月くらいたったころ、夫に「私には無理かもしれない。良太とふたりで消えてしまいたい」と弱音をはいてしまったんです。そうしたら、夫は「わかった。ママが育てられないなら、育てなくていい。良太を施設に預けたっていい。ママがいちばん大事やから」と言ってくれました。

もちろん、夫は子どもを大事に思っていましたし、私が良太を育てていけることがわかっていたと思います。でも、もしあのとき「親のくせに何を言ってるんや、がんばれ」と言われていたら、私はもっと追い詰められていました。つらい気持ちを認めてもらい、寄り添ってもらえたことで、そのときの私はびっくりするくらい救われました。「ママがいちばん大事」という夫の言葉に、それからもずっと支えられました。

弟の障害を知った娘は「良太は私と一緒やし」

小さいころから仲よしの奈美さんと良太さん

── 良太さんの成長につれて、気持ちは変化しましたか。

岸田さん：実際に良太と生活していると、ただただかわいいんです。首がすわるのも、歩くのも遅いけれど、ほかの子と比べなければ「普通やん」と思いました。

良太を見ていたら、小学生のころ仲よくしていたのぶちゃんというお友達を思い出したんです。今思うと、のぶちゃんはダウン症でした。かわいくておもしろくて、いつも楽しそうにしていたのぶちゃんの姿を思い出して、救われました。

マンションには同じくらいの年ごろの子どもを持つママ友コミュニティがあって、上の子も下の子もよく一緒に遊んでいました。子育てって、どうしてもほかの子と成長を比べたり、学校の成績を比較したりしてしまいますよね。

でも、良太はほかの子と成長のスピードが全然違います。「みんなと比べなくていい」という意識を持てるようになってからは、むしろ子育ては自由で楽しいものになりました。

その感覚が、娘の子育てにも生かされて、「みんなと一緒じゃなくてもいい」と思えるようになりました。娘は「ラッキー」と思っていたんじゃないでしょうか。

── 娘の岸田奈美さんは作家としてご活躍されています。奈美さんを育てるときに、心がけていらしたことはありますか。

岸田さん：私は、奈美に「弟に障害があるから、私がめんどうを見ないといけない」とか、「良太がいるから、やりたいことをあきらめないといけない」とは絶対に思ってほしくありませんでした。「良太のことで責任を感じる必要はない、あなたは自由に生きてほしい」ということは、今も伝えています。

だから、小さいころから「良太のことを見ていて」と頼んだこともないし、良太がダウン症だということも話していなかったんです。

奈美が5年生になるときに、良太が同じ小学校の支援級に入学することになったので、そのタイミングで話をしました。「良太は私と一緒やし、みんなとも一緒や」と奈美は泣いていました。

そのとき、奈美に渡したのが『わたしたちのトビアス』という、ダウン症の弟を兄姉が紹介する絵本です。奈美はその本を読んでダウン症のことを理解したうえで、学校にも持っていき、担任の先生の前で読んだそうです。6年生になったときは、新入生の前で良太のことを紹介したと聞きました。

── 良太さんのことを大事に思っていらっしゃるのですね。

岸田さん：奈美が、家族のことを書いたエッセイ『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』（小学館）はドラマ化もされて、たくさんの方が私たち家族のことを知ってくださいました。私にはきょうだいがいないので、奈美の感覚はよくわからないのですが、2人は今も仲がいいですね。2人とも絶叫マシンが好きで、この前も泊まりがけでUSJとナガシマスパーランドへ行っていました。

奈美は昨年結婚しましたけれど、何かと言うと良太を家に呼んだり、一緒に出かけたがるんですよ。良太は、奈美の夫のみずきくんのことが大好きです。

30歳になった息子。缶酎ハイあけ「カッコいいやろ」

── ドラマを楽しみに拝見していました。良太さんは今、どうされていますか。

岸田さん：良太は30歳になりました。高校を卒業してから、就労継続支援B型の作業所で働いています。27歳のときに家を出る決断をして、今はグループホームで暮らしています。自立はしたものの、何かと問題を起こして、スタッフの方から私に電話がかかってくることがあるのですが…。

この間は、作業所の昼休みに缶酎ハイを買ってきて、プシューッとあけて飲んでいたそうなんです。本人は「カッコいいやろ、オレ」という気分だったのでしょうね。お酒を飲むことは悪いことではないけれど、TPOは教えないといけないし、飲みすぎたらどうなるかを理解してもらわないといけない。

そこで、奈美とみずきくんにお願いして、「お酒を飲んだらこうなるよ」という寸劇を披露してもらいました。「ぐびぐびー！」とお酒を飲む真似をして、「頭痛い、お酒なんて飲まなければよかった！」って。大好きなみずきくんが苦しんでいるのを見て、良太は「お酒は飲まない」と自分に言い聞かせていました。

こんなこともありました。グループホームでは、夜中にゲームをしないようにゲーム機をリビングで充電しています。良太は、夜中にどうしてもゲームがしたくなって、なぜかほふく前進でゲーム機を盗みに行ったそうです。わざわざほふく前進をするなんて、笑いを取りにいっているのは明らかですよね。迷惑をかけてしまってはいけないと思いつつ、つい笑ってしまいます。

もともと私は、人目を気にして「こうでなければいけない」という「自分ルール」をたくさん持っているタイプでした。でも、「人と比べてもしかたがない」「人と違ってもいい」と思えるようになったのは、良太が生まれてからです。おかげで、私も家族も生きるのがラクになりましたし、楽しくなりました。

…

奈美さんが中学2年生、良太さんが小学4年生のときに父・浩二さんが急逝。その後、シングルマザーとしてふたりの子どもを育てている最中、ひろ実さんは病気で下半身麻痺に。現在は、車いすで生活しています。

