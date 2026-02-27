mai（わたなべ麻衣）「これが私の限界」娘への“シナモロール弁当”公開に「再現度高い」「お疲れさまでした」の声
【モデルプレス＝2026/02/27】モデルのmai（わたなべ麻衣）が2月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘のために作った可愛らしいキャラクター弁当を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】36歳モデル「キャラ弁難しい」娘が持つ手作り弁当
maiは「これが私の限界 前よりは上手に出来た…気がする」とコメントし、サンリオの人気キャラクター・シナモロールをかたどった手作り弁当を公開。「食べたらなくなっちゃうから一緒に写真とっとく」という娘の反応を明かし、「＃キャラ弁難しい」と弁当作りの苦労を伝えている。弁当には、ごはんで表現したシナモロール、ブロッコリー、ウィンナー、卵焼き、ミニトマト、スパゲッティ、枝豆が彩りよく詰められ、デザートとしてイチゴやブドウも添えられている。また、忘れ物しないように娘が手書きした「えんそくりすと」も写っている。
この投稿には「再現度高くてすごい」「上手い」「娘さんの言葉が嬉しくて泣いちゃう」「愛情が伝わってきます」「彩りも綺麗で美味しそう」「お疲れさまでした」といった声が寄せられている。
maiとタレントのJOYは、バラエティー番組での共演をきっかけに知り合い、2019年2月に結婚。2020年10月に第1子となる女児の誕生を報告した。2026年1月にわたなべ麻衣からmaiへ芸名を変更した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
