Eggs ’n Thingsのパンケーキ16枚重ね！春限定メニューも楽しめる特別企画

Eggs ’n Thingsが日本上陸16周年を記念して、特別なパンケーキ「16 Stack Pancakes!」を期間限定で発売します。ふわもち食感のパンケーキを贅沢に16枚重ねた華やかな一皿は、見た目のインパクトも抜群。さらに苺をたっぷり使ったパンケーキや春らしいドリンクなど、季節限定メニューも登場します。ハワイ気分を味わいながら、心ときめく春のカフェタイムを楽しんでみませんか♡

16周年記念の特別パンケーキ

日本上陸16周年を記念した「16 Stack Pancakes!」は、バターミルクが香るふわもち食感のパンケーキを16枚重ねたボリューム満点の一皿です。

『16 Stack Pancakes!』は税込2,970円。販売期間は3月2日（月）～3月19日（木）で、国内全店舗にて販売されます。

イチゴ、パイナップル、バナナ、オレンジ、キウイフルーツの5種のフレッシュフルーツを贅沢にトッピングし、メープル・ココナッツ・グァバの3種のシロップで好みの味わいにアレンジできます。

特別感あふれるパンケーキは記念日気分を盛り上げてくれそうです。

春限定メニューも充実

春を彩るメニューとして登場している「ストロベリークリームパンケーキ」は税込2,398円、テイクアウトは税込1,620円。

生地やホイップクリームにも苺を使用した苺づくしのパンケーキで、苺ミルククリームと苺ホイップクリームをたっぷり味わえます。

「メープルベーコンのエグスンベネディクト」は税込1,848円。甘じょっぱいメープルベーコンとクリーミーなマッシュポテト、とろとろの卵に濃厚なオランデーズソースを合わせた満足感のあるメニューです。

※テイクアウトはご利用いただけません。

ドリンクは「ストロベリーティー」税込858円、テイクアウト税込842円、「ストロベリーレモネード」税込858円、テイクアウト税込842円。

苺の甘酸っぱさが楽しめる春らしい味わいが魅力です。

16周年の特別な味を楽しんで

16周年を祝う特別なパンケーキは、友人や家族とシェアしながら楽しむのもおすすめ。色鮮やかなフルーツや春限定メニューとともに、心弾むひとときを過ごせそうです。

ハワイの朝食文化を感じられるEggs ’n Thingsで、期間限定の華やかなパンケーキを味わってみてはいかがでしょうか♪