Ｋ-ＰＯＰ第２世代の男性グループ・Ｕ-ＫＩＳＳ（ユーキス）として、当時日本でも精力的に活動していた元メンバーのドンホ（３１）の前妻が２５日、自身のインスタグラムで離婚の原因が「ドンホの不倫だった」と突然暴露し、ドンホがこれに応戦するなど泥沼化していると２７日、現地メディアのＳＴＡＲニュースなどが報じた。ドンホと前妻は２０１５年に結婚、同年５月に息子が誕生したが、わずか３年後の１８年に離婚した。

記事によると、前妻はＳＮＳで「結婚生活を送っている間、妊娠中もドンホはずっと浮気を繰り返していた」などと衝撃的な内容を投稿したという。また離婚後、養育費の未払いや息子への虐待を提起したと伝えた。

これに対し、ドンホは告訴で対抗する構えだという。ドンホは「不倫したことはなく、養育費、虐待は全て虚偽だ」「虚偽内容の流布と名誉毀損で（前妻を）刑事告訴する予定」と、強硬な法的対応を示唆していると伝えた。

しかし前妻は暴露の手を止めず、ついにはドンホの売春疑惑まで提起。ドンホのものだと主張する、怪しいメッセージのやりとりが残ったキャプチャー画像を公開し、「どうぞ告訴して。ドンホと一緒に売春してたメンバーの名前まで全部暴露するから」と強気な姿勢を見せたとした。現在は一連のコメントを全て削除し、アカウントは非公開に切り替わっているという。

ドンホは再び反論し「非公開にして隠れるなら、なぜそんなことをしたのか。もうこれ以上は耐えられない」「私は十分に警告した。一線を越えたのはお前の方だ」と宣戦布告をしたと伝えた。

ドンホは２００８年に、１４歳でＵ-ＫＩＳＳの末っ子メンバーとしでデビュー。日韓で活躍していたが、１３年１０月にグループを脱退した。