¡Ú »³Ã«²Ö½ã ¡ÛÆ´¤ì¤ÎÂô¿¬¥¨¥ê¥«¤È¶¦±é¡¡ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤Éà¤ª¤«¤¨¤êá¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÀ®ÅÄÎ¿¤µ¤ó¡¢Âô¿¬¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¡¢»³Ã«²Ö½ã¤µ¤ó¡¢ÀÖ´ÖËãÎ¤»Ò¤µ¤ó¡¢Á¥¥ö»³Å¯¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ»Ö²»¤µ¤ó¡¢Çò¶â´ÆÆÄ¤¬±Ç²è¡Ø#³È»¶¡Ù¤Î½éÆüÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø³«½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢À®ÅÄ¤µ¤ó¤ÏàÁ°²ó¡Ê¤ÎÉñÂæ°§»¢¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥í¥±ÃÏ¤ÎÉÙ»³¤ÇÀè¹Ô¾å±Ç¤ò¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤È¿±þ¤òÊ¹¤±¤¿¤Î¤ÇÀ¨¤¤¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æº£Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£åºÎï¤ÊÉÙ»³¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹á¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À®ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÂô¿¬¤µ¤ó¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¶¦±é¡£Âô¿¬¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ®ÅÄ¤µ¤ó¤ÏàÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¿Í´Ö¤Ê¤Î¤ÇÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹á¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤ÈàÂô¿¬¤µ¤ó¤¬Áá¤á¤ËÅìµþ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Î»Îµ¤¤¬ÂçÊ¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤Éá¤È¤ªÃãÌÜ¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Âô¿¬¤µ¤ó¤ÏÀ®ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æà±ÇÁü¤ÎºîÉÊ¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿á¤È¸ì¤ê¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Âô¿¬¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë»³Ã«¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÂô¿¬¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ë¡¢àÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¤¸¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÆ±¤¸ÂæËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡¢°ì½ï¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇµÒÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ò¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤«Æ±¤¸ÉñÂæ°§»¢¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ´¤¬³ð¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹á¤È¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÂô¿¬¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë»³Ã«¤µ¤ó¤Ïà¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹á¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Âô¿¬¤µ¤ó¤Ïà¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ±Ç²è¤Î»£±Æ¤¹¤ëÁ°¤Ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¼ê»æ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡Ö´ò¤·¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é±Ç²è¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æá¤È²ó¸Ü¡£
Â³¤±¤Æ¡¢Âô¿¬¤µ¤ó¤ÏàÁ°¾è¤ê¤ÇÉÙ»³¤ËÆþ¤Ã¤Æ°ì¿Í¤Çµï¼ò²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢²Ö½ã¤Á¤ã¤ó¤¬¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ÈÍè¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü¤´ÈÓ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¸¥ã¥º¥Ð¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿á¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢»³Ã«¤µ¤ó¤âàº£¤Ç¤Ï¤ª»Ð¤Á¤ã¤óá¤È¤¹¤Ã¤«¤êÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ò¤·¤¿ÍâÆü¤ËºÊ¤òË´¤¯¤·¤¿²ð¸î»Î¤¬¡¢ºÊ¤Î°ä±Æ¤ò·Ç¤²ÉÂ±¡¤ÎÁ°¤Ç¹³µÄ¤òÂ³¤±¤ë»Ñ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¿·Ê¹µ¼Ô¤¬»£¤Ã¤¿1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ÇàÈ¿¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¾ÝÄ§á¤Ëº×¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Ê²ø¾ðÊó¤ä¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬À¤¤Ë°î¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢¿¿¼Â¤¬Ê¤¤¤±£¤µ¤ì¤ë»þÂå¤òÄËÎõ¤ËÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤¿¡¢¾×·â¤Î¼Ò²ñÇÉ¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
【担当:芸能情報ステーション】
