「100円台なのに何でこんなにおいしいの!?」【シャトレーゼ】ひなまつりにも最適な「絶品和菓子」3選
【シャトレーゼ】マニアが厳選！「200円以下の絶品和菓子」3選
やさしい甘みのあんこや、もちもち食感の生地を使った和菓子はホッとできるおいしさで、幸せな気持ちになりますよね。
今回はシャトレーゼのお手頃価格の和菓子の中から、シャトレーゼマニアでもある筆者が実際に食べて「本当においしい」と感じた、新作を含む3品を厳選してご紹介します。
【画像】シャトレーゼ2025年間売上ランキング！3部門のTOP3を見る
1. 「ごまくるみ餅カップ入」194円
最初に紹介するのは、2月13日に発売された「ごまくるみ餅カップ入」194円（税込）。シャトレーゼで大人気の“カップ入りひとくちサイズ餅シリーズ”の新作です。
カップは2段になっており、ごまくるみ餅がそれぞれの段に3つずつ入っています。家族でシェアしやすいのもうれしいポイント。
食べた瞬間、もちもちの生地の中から濃厚でとろっとした甘いくるみソースがあふれ出します。一つひとつにごまがたっぷりトッピングされていて、食感と風味もしっかり感じられます。くるみとごまの絶妙なバランスが楽しめ、小腹が空いたときについ手を伸ばしたくなる逸品です。
2. 「手摘みよもぎの草餅」140円
続いて紹介するのは、季節限定商品の「手摘みよもぎの草餅」140円（税込）。手摘みの国産よもぎを加えた米粉生地で、北海道産小豆を使用した自家炊き粒あんを包んだ草餅です。
ずっしり厚みのある生地は弾力があって歯切れがよく、もっちもち！ ひと口食べると、爽やかなよもぎの風味がふわっと香ります。
粒あんは、粒感はありつつもこしあんのような滑らかさもあって、口どけのよさに癒やされます。くどくない上品な甘さは、1度食べたらリピートしたくなること間違いなしです。
3. 「大島桜の桜餅」151円
最後に紹介するのは、こちらも季節限定商品の「大島桜の桜餅」151円（税込）。国産もち米を使用した桜色の生地で、北海道産小豆の自家炊きこしあんを包み、伊豆産大島桜の塩漬け桜葉で巻いています。ころんとしたまんまるのフォルムと、ほんのり色づいた桜色の生地がかわいらしい一品です。
もち米を使用した生地の粘り気のあるもちもちとした食感と、こしあんの滑らかな舌触りと甘みが好相性です。桜の葉は主張し過ぎない薄さで、ほんのりとした塩気が絶妙。たっぷり入った甘いこしあんに桜の葉の塩気がアクセントになり、ひと口で甘じょっぱいおいしさを存分に満喫できます。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て「シャトレーゼ」のオリジナル商品です。気になったものがあれば、ぜひお近くの店舗でチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)