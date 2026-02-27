新曲『Crown』が1位獲得の裏で“資産の差し押さえ”報道……「EXO」が迎えている正念場と新章への期待
M世代の韓国エンタメウオッチャー・K-POPゆりこと、K-POPファンのZ世代編集者が韓国のアイドル事情や気になったニュースについてゆるっと本音で語る【K-POPゆりこの沼る韓国エンタメトーク】。韓国エンタメ初心者からベテランまで、これを読めば韓国エンタメに“沼る”こと間違いなし！
今回は「EXOの復活と現在地」をテーマにお届けします。約2年半ぶりの新曲『Crown』が大ヒット、「皇帝の帰還」としてのカムバックを成功させた一方、懸念事項として残るのは一部メンバーの契約問題。突如2月に入ってきた韓国での「資産の仮差し押さえ報道」と、春からスタートする大規模ツアー。今後のEXOは一体どうなる!?
K-POPゆりこ（以下、ゆりこ）：新曲『Crown』が大ヒットする中、チェンさん、ベクヒョンさん、シウミンさんに関するニュースが飛び込んできましたね。
編集担当・矢野（以下、矢野）：2026年2月10日に韓国のメディアが「SMエンターテインメント（以下、SM）がチェンさん、ベクヒョンさん、シウミンさんの財産の一部を仮押さえした」と報道し始めました。これって、かなり強硬手段ですよね。大丈夫なのかな……。
ゆりこ：チェンさん、ベクヒョンさん、シウミンさんをユニット名の「CBX」と呼ばせていただきますが、CBXは2023年からSMと契約履行請求訴訟、精算金請求訴訟で争っています。その後、現状ではSM側が勝訴し続けています。SM外でソロ活動を行う際の条件「売上の10％をロイヤリティーとして支払う」という内容に、CBXは従わざるを得なくなりました。
矢野：なるほど。そのロイヤリティーの支払いがまだないので、資産を仮押さえしたということですね。3人合わせて日本円で約2億7000万円相当という大金。しかも中身が3人の住む家だったりしてなかなか厳しいですね。
ゆりこ：今すぐ家から追い出す、というような非人道的なことは起こらないそうですが、勝手に売却や担保にすることができなくなるようです。でも裁判所がSMからの申し立てを受理したということは、もう支払うしかない。
矢野：一方でCBXも今、手を組んでいる会社からちゃんとお金をもらえていないのでは？ という別問題も浮上していますよね。
ゆりこ：そうなのです。韓国のメディアはONE HUNDRED（以下、ワン・ハンドレッド）傘下のレーベルに所属するアーティストへの精算金が、総額で50億ウォン（約5億2000万円）規模で未払いになっていると報じました。もちろんCBXもその中に含まれています。会社的には「調整中」と主張しているそうなのですが、「報道は誤りです、全額支払っています」と断言できないということは、そういうことなのだろうと見てしまいます。
矢野：そうなるとCBXとしてはSMへロイヤリティーを支払いたくても支払えない状況があるかもしれない、ということでしょうか。真実は当人たちにしか分かりませんが……。
ゆりこ：何かしらの事情を抱えている可能性はあります。ワン・ハンドレッドの現トップや創業メンバーは他にも多くのトラブルや訴訟を抱えています。一部報道だけをうのみにするのも危険ですが、冷静に考えてもCBXの3人は手を組む相手を間違ったのかなと思ってしまいます。個人的な感想です。
矢野さん：そういえば最近、同じくワン・ハンドレッド傘下のBig Planet Madeエンターテインメントに所属していたSHINeeのテミンさんが専属契約を終了しましたよね。SMから移籍してわずか約2年というスピードには驚きました。
ゆりこ：韓国の報道によると、テミンさんがスタッフの給料を代わりに払っていたのでは？ という話もあります。それが事実なら、ありえない事態ですよね。CBXも似たような危機に瀕している可能性があります。
ゆりこ：確かに今回のカムバックも「皇帝の帰還」と報道されていました。ただ、デビュー時から追っている身であり、他グループも好きな雑食ファン視点で冷静に考えて「今が彼らの正念場だ」とも感じたんです。新曲で1位を獲ったり、何かしらインパクトや爪痕を残したりしないと“過去のレジェンド”になってしまう可能性も否定できないなと思っていました。だからこそ『Crown』での1位、グランドスラム（韓国の主要音楽番組すべてで1位を獲得すること）は本当に意味がある。きっと私と同じように感じている人、いるんじゃないかな。
矢野：2023年の「初雪チャレンジ」、そして2025年末のミュージックアワードのステージも話題になっていましたよね。徐々に王座へ戻るための下地を整えていたのかもしれません。
ゆりこ：昨年末の「2025 MelOn Music Awards」ですよね。会場にいた、おそらく他グループを見に来たであろう若いお客さん、そして後輩グループまでも興奮の渦に巻き込んでいました。出演したメンバーは5人だったのですが、それでもあの盛り上がり。確かにあの時から王座へのレッドカーペット……敷かれていたのかもしれない（笑）。
ゆりこ：ロイヤリティーをいち早くSMに収めて、復帰の道を探ってほしいと思ってしまいますが、実際のところお金より「心情」も強く働いているのかと思います。今回のカムバック前にCBXは「SM側の条件を飲んで、グループに復帰したい」と意思表明しています。それに対しSMはNGを出したのです。SM的には「手塩にかけて育てた子に裏切られた」「EXOのブランド毀損（きそん）が許せない」という怒り、CBXとしては「家まで差し押さえてくるなんて」というショックもあるでしょう。
矢野：「ロイヤリティーを全額支払うのが先」ということに加え、ペナルティー的な側面もありそうです。この泥沼状態のまま脱退というのはあまりにも悲しいですよね。
ゆりこ：本人たちの口から「脱退します」という宣言がない限り、いつかは戻ってくる日が来ると願っています。以前CBXのライブに行ってみて印象的だったのが、今も観客のことを「EXO-L」「エリ（EXOファンの別称）」と呼んでいたこと。つまり自分たちのファンがイコール「EXOのファンである」と分かっている。3人が辞めたところで、一体誰が得をするのだろう？ という部分も疑問です。関わる全ての人が損をする絵しか見えません。きっとファンには知らされていない課題もあるでしょうけれど、いつかは落とし所が見えるでしょう。レイさんだって奇跡的に戻ってきたのだから。
矢野：もしグループが解散したり、人気が落ちて活動の場がなくなってしまったりしたら、戻りたくても戻れないですよね。でも今回は現状のメンバーとファンがEXOの“王座”を守った。そういった意味でも『Crown』は希望をつなぐ曲なのかもしれません。
ゆりこ：まさに。かつて『BIRD』という日本オリジナルソングを発表した際、シウミンさんとD.O.さんは入隊中でいなかったのですが、のちに2人が参加したバージョンのライブ音源を『BIRD -THE BEST Ver.-』として発表しています。そんなふうに、9人でパフォーマンスする『Crown』を見るまでは元気に生き抜きたいです。矢野：そして6年ぶりのツアーで来日が決まったのですよね。そんな長い時間、ツアーをしていなかったんだ、というのも意外でした。
ゆりこ：ソウル公演のチケッティングに挑みましたが文字通りの瞬殺で、チケットを手にすることはかなわず……。ありがたいことに日本公演のチケットはなんとか買えましたが、抽選に外れた日程も多かったです。彼らの人気復活を肌で感じています。
矢野：ひとまず、日本でのライブに行けることが決まってよかったです！ 僕もいつかEXOのライブを見てみたい……。ぜひ感想を教えてくださいね！
【ゆるっとトークをお届けしたのは……】
K-POPゆりこ：音楽・エンタメライター。雑誌編集者を経た後、渡韓し1年半のソウル生活を送る。帰国後は、K-POPや韓国カルチャーについて書いたりしゃべったりする「韓国エンタメウオッチャー」として、雑誌やWebメディアなどでの執筆活動や、韓国エンタメ情報ラジオ番組『ぴあ presents K-Monday Spotlight』（TOKYO FM）でパーソナリティーを務めるなど幅広く活躍中。
編集担当・矢野：All Aboutでエンタメやビジネス記事を担当するZ世代の若手編集者。物心ついた頃からK-POPリスナーなONCE（TWICEファン）＆MOA（TOMORROW X TOGETHERファン）。
この記事の執筆者：
K-POP ゆりこ
音楽・エンタメライター。雑誌編集者を経た後、渡韓し1年半のソウル生活を送る。帰国後は、K-POPや韓国カルチャーについて書いたりしゃべったりする「韓国エンタメウオッチャー」として、雑誌やWebメディアなどでの執筆活動や、韓国エンタメ情報ラジオ番組『ぴあ presents K-Monday Spotlight』（TOKYO FM）でパーソナリティーを務めるなど幅広く活躍中。
(文:K-POP ゆりこ)
【ゆるっとトークをお届けしたのは……】
