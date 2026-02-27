廃止された県民会館に代わる「新たな文化拠点」を巡り、山本知事は、今年度実施している基礎調査の現時点の取りまとめで、「新築のほうが妥当」との方向性であることを明らかにしました。来月末の報告を受けて最終判断する方針です。

山本知事「現時点までに取りまとめられている調査結果においては、実現できる機能、コスト、使用年数等を総合的に鑑みると新築のほうが妥当というそんな流れになりつつあると、調査結果になりつつあるというふうに思っています」

これは２７日の県議会一般質問で自民党の狩野浩志議員の質問に答えたものです。

群馬県は去年、前橋市にある県民会館を廃止し、それに代わる「新たな文化拠点」の整備に向けて、今年度、基礎調査を実施しています。一方で、旧県民会館の建物の保存や活用を求める市民団体の要望も県に寄せられていました。

山本知事は、「新築が妥当」との方向性に加え、駅からのアクセスや駐車場の広さなどの観点から「違う立地で他の公共施設の合築といった選択肢も考えられる」と述べました。

そのうえで、来月末にまとまる予定の基礎調査の結果を踏まえ、「自身の責任で総合的に判断を下したい」との考えを示しました。

県は新年度、有識者による検討会議を立ち上げ、基本構想の策定を進める予定です。