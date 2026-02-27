群馬県警察本部

県警は、酒気を帯びた状態で乗用車を運転したとして、北毛地域の警察署に勤務する２０代の男性巡査長を、停職６カ月の懲戒処分にしたと発表しました。なお、男性巡査長は２７日付で依願退職しています。

停職６カ月の処分を受けたのは、北毛地域の警察署に勤務する２０代の男性巡査長です。警察によりますと、男性巡査長は先月１８日の深夜、群馬県沼田市内で酒気を帯びた状態で乗用車を運転しました。

帰宅しないことから親族が警察署に連絡し、立ち寄り先とみられる知人宅で事情を聴いていたところ、男性巡査長が車を運転して現れました。酒のにおいがしたため呼気検査を実施したところ、基準値を超えるアルコールが検出されました。

男性巡査長は、１８日の午後に知人宅で缶酎ハイを飲んだあと、車を運転して沼田市内のパチンコ店へ向かい、遊技中にも飲酒をしたと話しているということです。

男性巡査長は事実を認めていて、道路交通法違反の疑いで今月２０日、書類送検されました。

県警は、「県民の皆様の警察に対する期待と信頼を裏切ってしまったことは誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます」とコメントしています。