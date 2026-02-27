去年、メキシコで行われたオフロードレースに参戦した「チームジャオス」がハイブリッド車で初めて完走し群馬県高崎市内で２７日に報告会を開きました。

チームジャオスは、榛東村のパーツメーカージャオスを中心に群馬トヨタグループなどでつくるラリーチームです。

去年１１月、メキシコのカリフォルニア半島で開かれた世界一過酷なレースと言われる「ＢＡＪＡ１０００」。チームは４年連続で参戦中ですが、今回は、初めて環境負荷の少ないハイブリッド車で挑戦し、クラス２位と完走という快挙を成し遂げました。

高崎市内で開かれた報告会の会場には、レースで使用したハイブリッド車も展示されました。

群馬トヨタの横田衛社長やジャオスの赤星大二郎代表は「トラブルに対応できたのもチームワークのおかげ」などと大会を振り返っていました。また、エンジニアからは、車づくりはゼロからのスタートで最初はたった２分しか走れなかったことなど初走行時のエピソードも披露されました。

チームジャオスは、ハイブリッド車の軽量化など６０周年となる来年の大会も見据え、チャレンジし続けていくということです。