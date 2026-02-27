「なんじゃそのシュート」やっと決めた！ 神戸FWの絶妙弾に「ヒールおしゃれ」「よかった！」の声
絶妙なフィニッシュだ。
ヴィッセル神戸は２月27日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節でアビスパ福岡と対戦した。
53分にMF武藤嘉紀のゴールで先制に成功。その７分後に追加点を奪う。
スコアラーはFW小松蓮。右サイドからの折り返しに反応。巧みにヒールで合わせてゴールにねじ込んだ。
技巧が詰まった一発。ネット上では「なんじゃそのシュート」「シャレたゴール」「ヒールおしゃれ」「よかった！」といった声があがった。
昨夏の神戸加入後、これが待望のリーグ戦初ゴールだ。
なお、神戸は90分に橋本悠のFK弾で１点を返されるも、最後までリードを守り抜き、２−１で勝ち切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】これはうまい！ 小松蓮の絶妙ヒール弾！
