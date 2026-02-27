待望の神戸移籍後リーグ戦初ゴールを決めた小松。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

　絶妙なフィニッシュだ。

　ヴィッセル神戸は２月27日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節でアビスパ福岡と対戦した。

　53分にMF武藤嘉紀のゴールで先制に成功。その７分後に追加点を奪う。

　スコアラーはFW小松蓮。右サイドからの折り返しに反応。巧みにヒールで合わせてゴールにねじ込んだ。
 
　技巧が詰まった一発。ネット上では「なんじゃそのシュート」「シャレたゴール」「ヒールおしゃれ」「よかった！」といった声があがった。

　昨夏の神戸加入後、これが待望のリーグ戦初ゴールだ。

　なお、神戸は90分に橋本悠のFK弾で１点を返されるも、最後までリードを守り抜き、２−１で勝ち切った。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】これはうまい！ 小松蓮の絶妙ヒール弾！

 