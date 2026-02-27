“小鉢グルメ”にぎわうワケ 物価高の中…お客も店もうれしいメリット
いろいろな種類を少しずつたくさん食べられる、そんな“小鉢料理”を提供するお店が活況となっています。物価高の中、食材の高騰にも対応しやすいなど、店側にもメリットがあるようです。
■手のひらサイズも…「全体としてはすごく満足感」
ネギトロにイクラ、ウナギ、エビ天の手巻きに…マダイにカニと甘エビ、そしてぜいたくにウニまで。お盆を埋め尽くす色とりどりの海鮮たち。たくさんありますが、10種類すべて手のひらサイズ。
「1つ1つは小さいけど、全体としてはすごく満足感」
「インスタとか見ていておいしそうだなと思って。映えるし、いいな」
「ひとくちでぜいたく、それを何回もできる。幸せです」
9割が女性客のこちらの店。ランチの売り上げは、前の年と比べて3倍に伸びているといいます。
魚秀 渋谷宇田川店・藤田宏明店長
「もともと海鮮の居酒屋、メインとしてサラリーマンの方が多かった。女性客を取り込みたいというので今回開発した」
■お客も店もうれしいメリット
いろいろな種類を“ちょっとずつ”。いま、“ひとくち欲張りグルメ”が注目されているのです。
それは、銀座のレストラン「銀座朝食ラボ」でも。たくさんの料理が楽しめるビュッフェ形式なのですが、直接、大皿に盛るのではなく、9マスに仕切られたトレーに選んだ小鉢をセットしていきます。メニューの半分以上が小鉢。どれもこれも食べ放題です。
夫婦
「“ちょっと”がいいよね」「彩り的にもきれいに見える」「見た目がかわいい、お皿もかわいい」
そんな小鉢のおかげで、ビュッフェの“あの悩み”を解決してくれるのです。
60代
「これがいいのは味が混ざらない。大きいお皿も楽しいんだけど、ドレッシングやソースかけると、どうしても味が混ざっちゃって、お皿かえたいねって。これなら、これ（小鉢）ごとかえればいい」
60代
「初めて来たけど楽しい。楽しい店見つけてくれた、ありがとう」
さらに、物価高のいまだからこそ、うれしい部分もありました。
60代
「野菜でもちょっとずつ、肉でもちょっとずつって（家では）そろえるわけにいかない、これだけのものを考えるとありがたい」
助けられているのは、店側も。
銀座朝食ラボ 広報・武石匡央さん
「汚れが少なくなる。食材がこぼれたりもないので、いつもきれいな状態で提供できる」
ビュッフェ台を清潔に保つことができるのも「小鉢スタイル」のメリットだといいます。
■1000円台で提供できるワケは…
お店の救世主でもある小鉢。天気がいい日には富士山を一望できる、東京都の足立区役所に入るレストラン「食堂ソラノシタ」では、メイン料理2品におひたしなどの小鉢が5つついて、1000円台の定食が人気です。
「結構、小皿がいっぱいあって華やかでいいじゃない。ツブ貝もいた、珍しいね。いろんなもの食べられるから、いっぱい食べている気分になる」
60代
「年齢的に私くらいになると食が細くなってくる。いろんなものが食べられることがうれしい。おいしいし、魚のさしみも豪華」
きょうのメインには、いまが旬の寒ブリが入ったさしみ3種盛りも。特別に厨房をのぞかせてもらうと、1匹まるごとのブリ！
――ブリまるまるですか
「天然ものですから」
食材は鮮度にこだわり、お店が直接、市場から仕入れているといいます。
新鮮な料理が“ちょっとずつ”味わえる定食が1000円台で提供できるワケは…。
食堂ソラノシタ・岡本啓佑店長
「小鉢とかでいったらトマトが高かったらはじいて、別の野菜を入れていくことで価格をコントロールできる」
メニューの組み替えがしやすい小鉢にすることで、食材が高騰しても値上げせずに対応できるといいます。小さな一皿で食を彩る「小鉢スタイル」は、今後も広がりをみせそうです。