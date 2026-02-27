いろいろな種類を少しずつたくさん食べられる、そんな“小鉢料理”を提供するお店が活況となっています。物価高の中、食材の高騰にも対応しやすいなど、店側にもメリットがあるようです。

■手のひらサイズも…「全体としてはすごく満足感」

ネギトロにイクラ、ウナギ、エビ天の手巻きに…マダイにカニと甘エビ、そしてぜいたくにウニまで。お盆を埋め尽くす色とりどりの海鮮たち。たくさんありますが、10種類すべて手のひらサイズ。

「1つ1つは小さいけど、全体としてはすごく満足感」

「インスタとか見ていておいしそうだなと思って。映えるし、いいな」

「ひとくちでぜいたく、それを何回もできる。幸せです」

9割が女性客のこちらの店。ランチの売り上げは、前の年と比べて3倍に伸びているといいます。

魚秀 渋谷宇田川店・藤田宏明店長

「もともと海鮮の居酒屋、メインとしてサラリーマンの方が多かった。女性客を取り込みたいというので今回開発した」

■お客も店もうれしいメリット

いろいろな種類を“ちょっとずつ”。いま、“ひとくち欲張りグルメ”が注目されているのです。

それは、銀座のレストラン「銀座朝食ラボ」でも。たくさんの料理が楽しめるビュッフェ形式なのですが、直接、大皿に盛るのではなく、9マスに仕切られたトレーに選んだ小鉢をセットしていきます。メニューの半分以上が小鉢。どれもこれも食べ放題です。

夫婦

「“ちょっと”がいいよね」「彩り的にもきれいに見える」「見た目がかわいい、お皿もかわいい」

そんな小鉢のおかげで、ビュッフェの“あの悩み”を解決してくれるのです。

60代

「これがいいのは味が混ざらない。大きいお皿も楽しいんだけど、ドレッシングやソースかけると、どうしても味が混ざっちゃって、お皿かえたいねって。これなら、これ（小鉢）ごとかえればいい」

60代

「初めて来たけど楽しい。楽しい店見つけてくれた、ありがとう」

さらに、物価高のいまだからこそ、うれしい部分もありました。

60代

「野菜でもちょっとずつ、肉でもちょっとずつって（家では）そろえるわけにいかない、これだけのものを考えるとありがたい」

助けられているのは、店側も。

銀座朝食ラボ 広報・武石匡央さん

「汚れが少なくなる。食材がこぼれたりもないので、いつもきれいな状態で提供できる」

ビュッフェ台を清潔に保つことができるのも「小鉢スタイル」のメリットだといいます。

■1000円台で提供できるワケは…

お店の救世主でもある小鉢。天気がいい日には富士山を一望できる、東京都の足立区役所に入るレストラン「食堂ソラノシタ」では、メイン料理2品におひたしなどの小鉢が5つついて、1000円台の定食が人気です。

「結構、小皿がいっぱいあって華やかでいいじゃない。ツブ貝もいた、珍しいね。いろんなもの食べられるから、いっぱい食べている気分になる」

60代

「年齢的に私くらいになると食が細くなってくる。いろんなものが食べられることがうれしい。おいしいし、魚のさしみも豪華」

きょうのメインには、いまが旬の寒ブリが入ったさしみ3種盛りも。特別に厨房をのぞかせてもらうと、1匹まるごとのブリ！

――ブリまるまるですか

「天然ものですから」

食材は鮮度にこだわり、お店が直接、市場から仕入れているといいます。

新鮮な料理が“ちょっとずつ”味わえる定食が1000円台で提供できるワケは…。

食堂ソラノシタ・岡本啓佑店長

「小鉢とかでいったらトマトが高かったらはじいて、別の野菜を入れていくことで価格をコントロールできる」

メニューの組み替えがしやすい小鉢にすることで、食材が高騰しても値上げせずに対応できるといいます。

小さな一皿で食を彩る「小鉢スタイル」は、今後も広がりをみせそうです。