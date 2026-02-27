７人組アイドルグループ・ＢＮＳＩ（ボンサイ）が、３ｒｄシングル「春に願いを」を３月５日に配信リリースすることが２７日、発表された。

２０２６年始まりの３ｒｄシングルのタイトルは「春に願いを」。“消えない余韻”と“別れの予感”が交差するはかなくも切実なラブソングで、何度間違えても、何度でも願ってしまう心情を呼吸のように反復されるフレーズで描いている。泡沫のような記憶と未練を抱えた“切ない今”を繊細に表現した楽曲となっている。

アーティスト写真も一新。自然のなかに新たな衣装をまとった７人がたたずみ、強く真っすぐな視線を届けている。

３月１３日には同曲のＯＦＦＩＣＩＡＬ ＭＵＳＩＣ ＶＩＤＥＯの公開を予定。配信リリース前日の同４日には前作「六等星」のリリース時にも実施した“たった１日だけの同曲ＭＶ”ｍｏｍｅｎｔ ｖｅｒ．の公開も決定している。

ＢＮＳＩは、ＭＡＧＯＫＯＲＯ．ＰＲＯＪＥＣＴ「ＮＥＷ ＩＤＯＬ ＡＵＤＩＴＩＯＮ」の第一弾アーティストの７人組。グループのコアに置く思想として「ｄｅｌｅｔｅ ｎｏｉｓｅｓ −この世界に引き算を−」を掲げる。“ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ”の要素を押し出し、日本の精神性をグループの在り方、生き様、パフォーマンスで世の中に伝える。

同１９日には３度目のワンマンライブ「ＢＮＳＩ ＴＨＥ ＬＩＶＥ“壱”」（代官山ＳＰＡＣＥ ＯＤＤ）を控える。