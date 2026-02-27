◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）

侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２７日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われた中日との壮行試合（バンテリンドーム）をベンチから見届けた。

初回１死、柳のシュートが抜け、牧に直撃。牧が大声を出して飛び上がりながらも、笑顔で一塁へ歩を進めると、大谷も思わず安堵（あんど）の笑みを浮かべた。直後に佐藤の３ランが飛び出すと、右手を大きく掲げて喜びを表した。２回には左越えソロを放ったサポート侍・佐々木がダイヤモンドを一周すると、拍手で出迎えた。

花巻東の先輩に当たる菊池とも笑顔でトーク。４回には、阪神・坂本と楽しげに意見交換する姿も見られた。試合の途中で鈴木、吉田、菅野とともに球場を離れた。

試合前は大観衆が一斉にスマホを構える中、フリー打撃で豪快なスイングを披露。鈴木、吉田のメジャー勢と同じ組でまわり、計２８スイングで１１本のサク越えを放ち、４階席への驚異のアーチも放った。尾張名古屋が大谷フィーバーに酔いしれた。

侍ジャパンのＷＢＣ１次ラウンド初戦は３月６日の台湾戦（東京ドーム）。メジャー組は２７、２８日の壮行試合は規定で出場できず、２、３日の強化試合は出場可能となる。