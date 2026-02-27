アマチュアボクシング４９戦全勝（３３ＲＳＣ）でＵ１９（１９歳以下）世界選手権など９冠の藤木勇我（１８）が２７日、横浜市内で会見し、大橋ジムに入門し、プロ転向することを発表した。同ジムの大橋秀行会長（６０）は愛称を「ＴＨＥ ＫＩＮＧ（ザ・キング）」と命名。１月に大阪・興国高を卒業した超新星は「無敗で世界チャンピオンになりたい」と力強く語った。４月１３日にＢ級（６回戦）プロテストを受け、６月１０日にスーパーフェザー級でプロ初戦に臨む予定だ。

「ＴＨＥ ＫＩＮＧ」の愛称にふさわしい、ド派手なお披露目となった。リングアナにコールされた藤木は、迷彩柄のスーツに身を包み、レーザーとスモークの演出の中で花道入場。「小さいころから見ていた舞台のスタートだと思ってワクワクしている。憧れである井上尚弥さんのように強くなりたい。無敗で世界チャンピオンになりたい」と力強く誓った。

アマ戦績は驚異の４９戦無敗。出場した６つの高校全国大会を全制覇。ユース世界王者となり、昨年１１月の全日本選手権では高校生Ｖで９冠を達成した。「日本の至宝。史上最高の逸材。スピード、パンチ力、テクニックすべて１０点満点。人間的な真面目さ、素直さも１０点満点」と絶賛した大橋会長は「全部優勝しているので、優勝＝キングで」と「ＴＨＥ ＫＩＮＧ」と命名。藤木は「めちゃくちゃ気に入っている。プロでも早く世界王者にならないとダメ」と笑顔を見せた。

プロ初戦はスーパーフェザー級（５８・９キロ以下）で臨む予定。日本人が何度もはね返されてきた中量級の世界の壁に挑む。大橋会長は「軽量級では井上尚弥がほとんどやり尽くしたと言っても過言ではない」とし、「日本ボクシング界の人気を最高潮に高めるため、中量級・重量級の活躍が必要。それができるのが藤木」と“中量級のモンスター”として期待。「最速記録などは考えていない。じっくり土台を作り、世界に向け２〜３年経験を積ませたい」と育成方針を示した。

米専門誌「ザ・リング」が昨年１２月号で４ページを使って藤木を特集するなど、デビュー前から世界も注目している。大橋会長は「世界王者になるのは当然。中量級でもラスベガスで当然のように勝っていく日本人選手を見たい」と海外進出に意欲。藤木も「やれるならやりたい」と世界の舞台を見据え目を輝かせた。（勝田 成紀）

◆藤木 勇我（ふじき・ゆうが）２００７年１２月２５日、大阪市生まれ。１８歳。元プロボクサーの父・直樹さん（５２）の影響で、兄・勇利さん（現東農大２年）とともに小学１年からボクシングを始める。大阪・興国高で出場した高校全国大会（選抜、総体、国体）を６大会すべて制覇。２３年にアジアジュニア選手権（アジアユース）、２４年にＵ１９世界選手権（世界ユース）、２５年に全日本選手権を制しアマ９冠を達成。座右の銘は「楽な道より楽しい未知を」。身長・リーチともに１７０センチの右ボクサーファイター。

◆主なエリートアマのプロ世界王者

▼粟生隆寛（元世界２階級制覇王者） 千葉・習志野高で史上初の高校６冠を達成。アマ戦績は７６勝（２７ＲＳＣ）３敗。

▼村田諒太（元ＷＢＡ世界ミドル級スーパー王者） １２年ロンドン五輪金メダルなどアマ１３冠。アマ戦績は１１９勝（８９ＲＳＣ）１９敗。

▼井岡一翔（元世界４階級制覇王者、現役） 大阪・興国高で高校６冠。アマ戦績は９５勝（６４ＲＳＣ）１０敗。

▼井上尚弥（世界４階級制覇王者、現役） 神奈川・相模原青陵高で全日本選手権などアマ７冠。アマ戦績は７５勝（４８ＲＳＣ）６敗。