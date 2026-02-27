MBCはNHK鹿児島放送局と防災について考える連携プロジェクトを続けています。今年は中学生と一緒に桜島の大規模噴火について考える特集をお伝えしています。今回は『大規模噴火でもし街に大量の灰が降り注いだら…』

鹿児島市街地と桜島の中学生がタレントの竹之内雄太さんと一緒に向かったのは、鹿児島の陸の玄関口・鹿児島中央駅です。

1914年に起きた20世紀国内最大の火山噴火・大正噴火。

これは、鹿児島大学がつくった降灰のシミュレーションです。大正噴火級の大規模噴火が起きれば、鹿児島市の中心部で最悪の場合、灰が1メートル積もると予想されています。

1メートルの降灰…どんな影響が？

（鹿児島大学 酒匂一成教授）「（火山灰が）1メートル積ったイメージ。普段の火山灰は数ミリ～0.数ミリ、1メートル積もると火山灰は真っ暗になって何も動かない」

鹿児島大学・地域防災教育研究センター長の酒匂一成教授です。

火山災害では降灰が50センチ程度積もると木造家屋が倒壊、30センチ程度積もると川などの水が流れにくくなり洪水や氾濫が起こりやすくなるとされています。

（酒匂教授）「車が走れなくなる火山灰の深さが約10センチ。10センチ積もると走れない。雨が降る時は3センチ積もると車は走れなくなる」

（竹之内さん）「どうやって帰る？」

（中学生）「電車？」

（酒匂教授）「電車は数ミリ積もると止まる」

（竹之内さん）「車より前に市電は足止め」

（中学生）「歩いて帰るしかない」

（酒匂教授）「歩いて帰るにも、バサバサ火山灰や軽石が降ってくる。ちょっと前も見えない」

防災バッグ…十分な備えは

災害時に避難所となる中学校の体育館。並べられているのは、ペットボトルの水や使い捨ての食器など、災害時に持ち出す防災バッグの中身です。

（鹿児島大学 酒匂一成教授）「ここには大量の火山灰があるという状況で標準的なものが置いてあるが、これ以外で何が必要か考えてほしい」

（中学生）「寒さを防げるもの、連絡手段で使えるもの」

一見、十分な備えに見えます。しかし、火山災害は火山灰の除去に時間がかかるため、生活物資などの支援が長期間途絶えるおそれがあります。

（酒匂教授）「一週間、もっと長くなるかもしれない、これだけではすぐなくなってしまう」

（竹之内さん）「普段これを準備しておくことが大切、もしもの（火山災害）想定するとこれでも足りない」

（鹿児島大学 酒匂一成教授）「火山灰が少ない、届かない地域に（事前に）逃げる方が命や生活を維持できる」

「災害が起きる前に」「住んでいる地域の外や県外」に避難

大規模噴火の可能性が高まった場合に、鹿児島市は風向きによって市街地側の住民にも「事前避難」を呼びかけるとしています。

降灰の影響を受けない市外や県外への「広域避難」を想定し、その避難の対象は最大38万人に上ります。

酒匂教授は、「災害が起きる前に」「住んでいる地域の外や県外」に避難することをイメージした備えが必要と話します。

（鹿児島大学 酒匂一成教授）

「大噴火が起きるだろうという時には（事前に）逃げた方が良いという情報が出る。その時にとにかく早く安全なところに逃げていく」

「風向き次第でもあるので向きなどの情報を得て、早めに逃げる」

（中学生）

「警戒やアラートが出た時には避難できるようにしていきたい」

「大きな噴火の前は焦ってしまうので、避難グッズなどを常日頃から準備して避難に備えたい」

いつ起きるか分からない大規模噴火。中学生たちは火山災害への備えを見つめ直したようです。

