古猗園のランタン祭り会場に設置されたランタン。（２月１日撮影、上海＝新華社配信）

【新華社上海2月27日】中国上海の名園「古猗園（こいえん）」でこのほど、ランタン祭りが開催され、暗闇の中、鮮やかに輝くランタンが来場者の目を楽しませた。

