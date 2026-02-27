物価高が止まらない中、低価格で、しかもお値段変わらずの「均一」商品が今、大人気なんです！

【写真を見る】270円弁当、54円靴下…安さの秘密とは？

丸ごと仕入れで！メニューの9割が「438円均一」

Nスタが訪れたのが、2月5日に東京・新橋にオープンした居酒屋「魚えもん」。

こちらのお店の特徴が、ジューシーな肉質の「鉄板鶏もも焼き」に、炊きたてが楽しめる「とり釜めし」など、店内メニューの9割が「税込み438円均一」なんです。

お客さん

「安心して食べられますよね。金額が上下しちゃうとどのくらいになるかなと思うけど」

「気を遣う。これ食べたいけどちょっと高いしなというのも、均一だったら気兼ねなく言える」

女性2人組のお客さんは、料理7品にドリンク2杯を楽しみ、2人で5150円。大満足で帰って行きました。

お客さん

「ポンポン注文するよね、こんなに安かったら」

一体なぜ、438円均一で料理が提供できるのでしょうか。

魚えもん 東明遼 社長

「魚を1尾まるごと仕入れることによって、おすすめメニューやお刺身など使い分けて、余すことなく使い切っている」

お店のメインとなる魚料理。

高知産の脂がのった天然ブリは、カマの部分は塩焼きにして438円。胴体はお刺身にして438円。

また、コース料理のブリしゃぶにも使用するなど、1尾丸ごと仕入れて捌き、無駄なく使い切ることで均一価格を実現させているんだそう（※産地は日により異なる）。

魚えもん新橋店 東明遼 社長

「物価が高騰していく中で、安くお魚を皆さんに食べていただきたい」

10年以上続く「270円弁当」激安スーパー

続いてやってきたお得な「均一」商品の現場は、埼玉で5店舗を展開する激安スーパーの「マルサン」です。

その店内には、メンチカツと巨大なコロッケ、ご飯もたっぷり入ったお弁当「メン・コロまる弁」など、270円の弁当がズラリと並んでいます。

さらにコロッケとカニクリームコロッケに白身魚のフライまで入った、揚げ物をとにかく堪能できる「新・フライ弁当」が270円。

お客さん

「びっくりしました、安くて。お弁当とかこの値段で売っているところなんてない。お野菜つけてもいいし、プラスでつけられる値段だよね」

「いつも買ってる。安くてうまい」

――今日はどれに?

お客さん

「白身魚のフライ」

270円弁当を2つゲットしたお客さんは…



お客さん

「おれ、大食いだから一つじゃ足りない。いまどこもかしこも値上げだから、ここは努力してるよ」

お客さんも感心する「マルサン」税込み270円均一弁当。この値段で提供出来る秘密が厨房にありました。

人気の揚げ物はお弁当に入れたり、総菜で単品販売したりと、問屋から大量に仕入れることで一個あたりの単価を安くできるそう。



さらに…

お客さん

「久しぶりに来たらまだやってるんだと思って（税抜き）250円。それで買ってみました」

「（税抜き）250円ってあんまりないから、きょう聞いて覚えた」

10年以上前から続けてきた「270円弁当」が宣伝効果にもなり、集客に繋がっていると言います。

スーパーマルサン越谷花田店 八木店長

「取らなくちゃいけない利益からするとかなり薄利です。お客さんに喜んで頂けるって考えると、やっぱり頑張らなくちゃいけないなっていう思いもある」

Tシャツを「1円」で販売の過去も！?1週間ごとに値下げの激安洋服チェーン店

最後のお得な「均一商品」は神奈川県・相模原市にありました。

さっそく、お値段を見てみると…Tシャツはなんと323円。婦人服は219円。靴下に至っては「54円均一」と驚きの価格。しかも古着ではなく全て新品です。

お客さん

「たくさん買っても普通のお店の一着分くらいの感覚」

常連客

「1万円近くするものが、1000円しないで500円」

こちらは、神奈川県を中心に関東で50店舗を展開する「服のタカハシ」。幅広い世代の洋服が1000円以下で買えるという激安洋服チェーンです。



安さの理由は…

タカハシ エリアマネージャー 松浦伸幸さん

「“オフプライスストア”というお店になっております」

「オフプライスストア」とは、メーカーで売れ残った商品やシーズンを過ぎた商品を買い取り、低価格で販売するお店のこと。そうした服を大量に一括で仕入れることで安さを実現しているんです。

陳列にも工夫があります。

約2万5000点ある商品は全て「ハンガー掛け」。一つ一つたたむ手間を省くことで人件費が削減でき、安さに繋がっているといいます。



ほかにも、こんなこだわりが…

タカハシ エリアマネージャー 松浦伸幸さん

「在庫は絶対に出さないで、売り切っています」

売れ残った商品は、1週間ごとにどんどん値下げ。売り切るため、過去にはTシャツを「1円」で販売したこともあるといいます。

洋服など3点、合わせて987円の買い物をした常連客は…



常連客

「（セーターが）400円になったので買いました。私の中では高い方です」